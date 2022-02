La campanya Arrela’t a Catarroja ja és al carrer amb la instal·lació de les primeres plaques



Les persones que van sol·licitar participar en la campanya rebran un correu electrònic amb informació sobre la col·locació i els consells per a cuidar el seu arbre



Les places i carrers de Catarroja estan començant a rebre les primeres plaques de la campanya Arrela’t a Catarroja. Mitjançant aquest programa es pretén conscienciar a la població més jove del municipi de la cura del seu entorn al mateix temps que es realitza una activitat lúdica i de respecte al medi ambient com és l’apadrinament per part d’ells d’un arbre del municipi a la seua elecció. Ara, les persones que van sol·licitar formar part d’aquesta iniciativa rebran un diploma i informació per a poder cuidar, tant el seu arbre, com l’entorn natural del nostre municipi.



“Estem molt satisfets amb la iniciativa Arrela’t a Catarroja perquè a través d’una activitat lúdica ajudem a conscienciar al mateix temps que generem vincles amb el nostre municipi entre les persones més joves i les seues famílies. Al final, gestos com aquest ens serveixen per a millorar com a societat i deixen una petjada en el municipi que servirà perquè futures generacions també treballen en el respecte del seu entorn”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Joventut, Infància i Adolescència.



Donat l’èxit de la iniciativa, que va ser publicitada mitjançant diferents accions al carrer durant 2021, des de la regidoria de Joventut s’ha plantejat llançar una nova edició per a les famílies que ja han mostrat interés a participar, així com les noves que s’han anat formant o han arrelat a Catarroja durant els últims mesos. Una iniciativa que segur es va a convertir en un clàssic tots els anys al municipi.

