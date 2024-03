La benetusina Sandra Valero, segona classificada en l’últim festival d’Eurovisió Júnior, presentarà diumenge que ve 10 de març a les 12h en el Centre Cultural El Vaig moldre de Benetússer la seua nova cançó “Com a Malèfica”.

A més, Valero mostrarà per primera vegada el vídeo clip del tema i oferirà als seus seguidors una xicoteta actuació. La presentació estava prevista per al dissabte 24 de febrer però es va suspendre pel dol oficial decretat per la Generalitat després del terrible incendi del barri de Campanar a València.

Abans de l’actuació, Sandra Valero oferirà una roda de premsa de presentació de la cançó i el vídeo clip de “Com a Malèfica”. Una cançó que formarà part d’un disc que ja està gravant i que s’espera que veja la llum molt prompte. Sobre la cançó, Sandra Valero explica que la lletra “parla d’aprofitar el moment que està veient”.

Després de la presentació als mitjans de comunicació, Sandra Valero oferirà una xicoteta actuació en directe en el Centre Cultural El Vaig moldre de Benetússer amb entrada lliure fins a completar aforament en la qual no faltarà “Loviu” el tema amb el qual va aconseguir el segon lloc en l’últim festival d’Eurovisió el novembre passat a Niça. L’acte estarà conduït per l’actor valencià Ricardo Jordán.

Acte: Roda de premsa presentació de “Com a Malèfica” de Sandra Valero.

Dia i hora: Diumenge 10 de març de 2024 a les 12h (Es prega acudir amb almenys 10 minuts d’antelació)

Lloc: Centre Cultural El Vaig moldre de Benetússer. Carrer del Molí, 30 Benetússer (València)