La Casa de la Cultura de Torrent està d’estrena aquest nadal

Els usuaris ja poden gaudir d’una sèrie de millores en les instal·lacions. Entre les quals s’inclou la renovació del mobiliari, la implementació d’un nou sistema de climatització, la retolació de les diferents sales i l’adaptació de la il·luminació a cada tipus de lector

La Casa de la Cultura estrena una sèrie de millores en les instal·lacions de cara a aquestes festes nadalenques. Amb la finalitat d’adaptar-se a les necessitats dels diferents usuaris i oferir-los el millor servei possible. “Amb aquesta intervenció donem resposta a una reivindicació històrica de la nostra ciutadania. Estenem els treballs de remodelació que hem posat en marxa en diversos punts de Torrent. Sempre cercant que els nostres veïns gaudisquen d’una ciutat més amable, més ben dotada i amb més possibilitats”,. Destaca el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Torrent, José Gozalvo.

Així, entre les actuacions dutes a terme a la Casa de la Cultura s’inclou: la renovació integral del mobiliari, sent aquest més embuatat a la sala d’estudi i premsa, on es precisa una major comoditat, i més fàcil de netejar en aquells espais d’ús infantil i juvenil; la implementació d’un nou sistema de climatització a les sales de lectura, més eficient energèticament; la retolació que dona nom a cada estada; i l’adaptació de la il·luminació a cada tipus de lector, atès que el públic infantil necessita una llum més ambiental, el juvenil una il·luminació homogènia per a poder llegir en diverses posicions i aquelles persones dedicades a l’estudi una llum més focalitzada sobre la taula.