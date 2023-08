“La Casa de la Dona de Torrent”: Cap a una Nova Era de Reivindicació i Cultura

La Casa de la Dona de Torrent es Transforma per Convertir-se en un Punt de Referència Local

Innovacions Inspirades en la Tradició i Nou Serveis Amplien les Propostes del Centre

L’Ajuntament de Torrent a través de la seua delegació de la Dona, està treballant arduament per posicionar la “Casa de la Dona” com un centre de referència per a les dones de la ciutat. L’objectiu clar és no només ser un lloc d’atenció, sinó també un espai d’empoderament i reivindicació.

Un dels canvis més rellevants és la personalització dels diferents espais que integren el centre. Aquesta renovació busca retre homenatge a aquelles dones valentes que han dedicat la seua vida a la defensa dels drets de totes les dones. Tant aquelles que ho van fer en temps passats com les que encara lluiten en el present. La intenció és crear un ambient on les dones es puguen sentir identificades amb figures de referència del feminisme.

Dintre d’aquesta visió, s’està treballant en una senyalística inspirada en elements tradicionals valencians, com són el socarrat i altres estils de ceràmica que són part de la nostra rica cultura. Aquests elements serviran per denominar diferents zones de l’edifici, conferint-li un toc distintiu i pròxim a les nostres arrels. A més, aquesta tasca de decoració està sent desenvolupada amb la col·laboració del Centre Ocupacional Espurna, aportant un valor afegit al projecte.

Però les novetats no acaben ací. El nou executiu local està planejant noves activitats i serveis per a enriquir l’oferta de la Casa de la Dona de Torrent. Aquests inclouen cursos variats, tallers de defensa personal especialment pensats per a les dones, diverses formacions i, per descomptat, suport a totes les persones que necessiten ajuda i assistència.

Amb aquestes noves propostes, la Casa de la Dona no només serà un espai d’atenció, sinó també un centre vibrant de formació, cultura, i sobretot, un lloc on les dones poden trobar-se, aprendre, i creixer juntes. La transformació d’aquest centre reafirma l’aposta de l’ajuntament per posicionar a Torrent com una ciutat pionera en matèria de drets de les dones a la comarca de l’Horta Sud.