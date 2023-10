La Casa de la Dona de Torrent està d’estrena

L’alcaldessa Amparo Folgado i la regidora de la Dona, Amparo Chust, han presentat este matí el nou disseny que representarà la delegació d’ara en avant, obra del torrentino Julián León

També s’ha descobert la senyalística que dona nom als diferents espais de Casa de la Dona, elaborada pels xics i xiques del Centre Ocupacional Espurna

Amb esta renovació de la marca corporativa es pretén donar un impuls als tallers i activitats organitzats per l’àrea de la Dona

En l’acte també s’han donat a conéixer els nous tallers gratuïts que es desenvoluparan este últim trimestre de 2023

L’alcaldessa Amparo Folgado i la delegada de la Dona, Amparo Chust. Han presentat este matí la nova marca corporativa que acompanyarà d’ara en avant els programes i projectes impulsats des de l’àrea. Com no podia ser d’una altra manera, l’acte ha tingut lloc a casa de la Dona. On s’han reunit veïns i mitjans de comunicació per a conéixer el disseny creat pel torrentino Julián León.

“Des de l’Equip de Govern volíem renovar la identitat de la Casa de la Dona. Aportar una mica de frescor a la seua marca, després de 12 anys amb la mateixa imatge. Amb este canvi busquem donar un impuls publicitari a les activitats i tallers organitzats des de la delegació. A més que puguen arribar a més dones del municipi. Tal com es recull el Pla d’Igualtat aprovat recentment”. Explica Folgado, qui també destaca que “amb esta iniciativa també volem plasmar el nou projecte de ciutat que hem posat en marxa. Així com traslladar el nostre compromís amb la igualtat de les dones i contra la violència”.

Així mateix, seguint esta estratègia, també s’ha estrenat la nova senyalística que dona nom als diferents espais de Casa de la Dona. La fi de la qual és retre homenatge a la figura grans dones tant del passat com de l’actualitat. Estos elements decoratius són obra dels xics i xiques del Centre Ocupacional Espurna. S’inspiren en el socarrat i altres tipus de ceràmica propis de la nostra cultura.

Dinamització de tallers i activitats

Igualment, en l’acte s’han presentat els nous tallers gratuïts de Casa de la Dona per a l’últim trimestre de 2023, que ve carregat de novetats. “Estos cursos són una oportunitat única per a continuar formant-se i créixer com a persones. Ja siga en matèria d’habilitats digitals o salut integral; adquirir habilitats que ens ajuden a abordar situacions complexes. Com en defensa personal o primers auxilis; o compartir una part de nosaltres mateixos amb altres persones. Mitjançant el nostre programa d’intercanvi de llibres”, afirma Chust.

El taller de Defensa Personal és una iniciativa del nou govern municipal en compliment del seu compromís amb la prevenció i l’eliminació de la violència contra les dones. L’objectiu és que les participants aprenguen a gestionar eines senzilles i efectives amb les quals neutralitzar el perill, defensar-se en cas d’agressió i eixir indemnes d’esta situació utilitzant estris quotidians com a pintes o botelles d’aigua. El curs serà impartit per agents de la Policia Nacional de Torrent, i es dividiran en tres sessions adaptades a totes les edats. La primera d’elles tindrà lloc el pròxim 24 d’octubre de 9.30 a 11:30h, la segona el 21 de novembre en el mateix horari i la tercera i última l’1 de desembre, també en la mateixa franja horària.

Bloc sobre salut integral i diferencial

El bloc sobre salut integral i diferencial de les dones ofereix una completa formació en cures des de diferents vessants. D’una banda, se celebraran dues xarrades a càrrec de la dietista Julia Velasco: la primera, el pròxim 10 de novembre, a les 18:00h, sota el títol ‘Salut integral: nutrició i estil de vida’; i la segona, denominada ‘Créixer forta i sa: alimentació en la infància i adolescència’, el divendres 15 de desembre a les 18:00h. I per un altre, la infermera i formadora torrentina, Pilar Grimaldi, impartirà un curs de primers auxilis gratuït per a afrontar de manera segura qualsevol situació d’emergència que es puga donar en el dia a dia. Les sessions tindran lloc el divendres 27 d’octubre, de 18.00 a 19:30h, i el dijous 30 de novembre de 18.00 a 19:30h.

Igualment, des de Casa de la Dona es pretén abordar la bretxa digital detectada en les dones amb un taller d’habilitats digitals bàsiques impulsat en col·laboració amb l’Associació de Famílies i Dones del Món Rural (AFAMMER), que permetrà a les participants aprendre o millorar en la navegació, buscar informació en la xarxa, comunicar-se i, fins i tot, crear contingut a través de les xarxes socials, com, per exemple, reels en Instagram. El curs se celebrarà els dilluns, dimecres i divendres del 6 de novembre al 15 de desembre, en horari de 17:00h a 19:00h.

L’accés a la cultura a través de la lectura

L’accés a la cultura a través de la lectura és un altre dels objectius relacionats amb la igualtat i la participació social de les dones. I és per això que la Casa de la Dona, amb la col·laboració de l’Associació Cors Oberts, organitza un programa d’intercanvi de llibres el primer dimarts de cada mes, amb una temàtica diferent en cada ocasió. D’esta manera, en la data assenyalada, de 17:30h a 21:00h, les persones interessades podran depositar el seu llibre, o llibres, a canvi de qualsevol dels altres disponibles, quedant emmagatzemats aquells que no siguen recollits -juntament amb uns altres que la gent vaja aportant voluntàriament- a lliure disposició dels usuaris. I transcorregut un temps, si ningú se’ls haguera emportats a casa, seran donats a la Biblioteca Solidària Missionera per a vendre el paper i invertir en projectes benèfics.