La Casa de la Dona de Torrent Prepara Activitats de Tardor i Millora les Instal·lacions per al Servei de Setembre

Reunió amb les Responsables dels Tallers: Objectiu d’Oferta Diversa per al Pròxim Curs

Condicionament i Millora de les Instal·lacions: Preparant per a un Servei Òptim al Setembre

Torrent, 10/08/2023. La Casa de la Dona de l’Ajuntament de Torrent no deté la seua activitat durant els mesos d’estiu i ja treballa en la programació del pròxim curs. Amparo Chust, delegada del departament de la dona, s’ha reunit estos dies amb algunes de les responsables que formaran el grup de tallers que ja s’estan preparant per al mes de setembre, amb l’objectiu d’oferir un programa ampli i variat per a totes. Entre les dones que participaren en aquesta reunió es troben Carolina Damonte, experta en l’art de teixir; Miracle Estruch, fotògrafa; María José Guerrero Reina, com a responsable de jocs moderns; Patricia Cuenca, com a encarregada del club de lectura i Ana María Guiot com a responsable de dibuix.

Chust agraí a aquestes dones la seua implicació i reconeix que l’equip de la Casa de la Dona està “molt il·lusionat amb els projectes que anem a llançar entre totes. Volem proposar una oferta diversa per a poder arribar a un públic molt ampli. Estem desitjant que arribe setembre per a posar totes aquestes propostes en marxa, el nostre objectiu és involucrar a totes les persones que vulguen aportar idees o participar”. La programació completa d’aquestes activitats, així com els passos per a inscriure’s, es publicarà al llarg del mes de setembre en la pàgina web www.torrent.es i en les xarxes socials municipals i de la Casa de la Dona.

Millora en les Instal·lacions i Potenciació de la Difusió en Xarxes

A més a més, la Casa de la Dona també està aprofitant el mes d’agost per a acondicionar i millorar les seues instal·lacions, com el repintat de les sales d’exposicions, el hall i el saló d’actes de l’edifici, per així poder donar el millor servei possible a partir del mes de setembre. “Anem a impulsar i donar-li visibilitat a tot el que es fa en aquest edifici, volem que siga un referent i que es conega tot el que fem ací, per això també tenim la intenció de potenciar les xarxes socials pròpies”, afig Amparo Chust.