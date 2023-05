La Casa dels Artillers de Foios acull el seu primer acte cultural

Desenes de veïns i veïnes no es van perdre aquest primer acte. En el qual es va presentar el llibre ‘El triangle de les màquines: Obrers i patrons a Vinalesa, Foios i Meliana’

Èxit de participació en el primer acte cultural a la Casa dels Artillers, després que l’Ajuntament de Foios haja fet efectiva la seua adquisició.

El pati d’aquesta emblemàtica casa de la localitat va acollir, dijous passat, la presentació del llibre El triangle de les màquines: Obrers i patrons a Vinalesa, Foios i Meliana a càrrec dels seus autors, Vicent García Devís i Pau Pérez Duato. Que va comptar, a més, amb la introducció de Francesc Balanzà Ruiz.

Desenes de veïns i veïnes no es van voler perdre aquest acte cultural que, en paraules de l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “comptava amb l’al·licient d’estrenar la Casa dels Artillers com un exemple de tot el gran potencial que té aquest espai”.

El consistori ha fet una inversió de 800.000 € per a la compra de la Casa dels Artillers. Una casa modernista, de tipologia burgesa, que data de principis del segle XX. Es tracta d’un element patrimonial que forma part de la memòria col·lectiva del poble de Foios. A més, s’utilitzarà per a albergar moltes de les activitats que, actualment, s’estan desenvolupant en la localitat i que no disposen d’un espai adequat.

Amb prop de 1.000 m², el pati de la Casa dels Artillers és molt adequat per a la celebració d’aquesta mena d’iniciatives. En els pròxims mesos, es preveu acabar d’habilitar-lo. No obstant això, hi ha prevista una primera intervenció amb 135.000 € del Pla d’Inversions de la Diputació de València per a portar a terme la rehabilitació de la casa. Accions que pretenen convertir aquest immoble centenari en un espai obert a la ciutadania i en un referent cultural i turístic a la comarca de l’Horta Nord.