La Casa dels Artillers ja forma part del patrimoni cultural i arquitectònic de Foios. L’ajuntament de la localitat ha comprat aquest emblemàtic edifici als anteriors propietaris. 800.000 ha costat adquirir aquesta casa modernista que data del segle XX. Es tracta d’un element patrimonial que forma part de la història així com de la memòria col·lectiva de la població.

La primera acció que s’acometrà és la de reformar el pati, que compta amb 1.000 metres quadrats. Encara que hi ha prevista una primera intervenció de 135.000 euros del Pla d’Inversions de la Diputació de València per a rehabilitar habitatges. El que es pretén és convertir aquest espai en un referent cultural i social per a la població de Foios i per a la comarca de l’horta nord.