La Casa-Museu Benlliure exhibeix per primera vegada la col·lecció tèxtil del pintor José Benlliure Gil

La Casa-Museu Benlliure obri al públic una exposició dedicada als fons d’indumentària i tèxtils reunits pel pintor valencià José Benlliure Gil.

La mostra, que estarà disponible fins al 25 de maig, exhibeix 52 peces seleccionades d’una col·lecció que supera els sis-cents elements, incloent-hi cotilles, gipons, casaques, teixits i complements de moda dels segles XVIII i XIX.

Indumentària i art al servei de la pintura

El pintor José Benlliure (1855-1937), conegut per la seua pintura de gènere i costums, va acumular una col·lecció d’objectes per utilitzar-los com a atrezzo en les seues obres. Entre aquests, destaca una variada indumentària que inclou roba tradicional espanyola i italiana, així com peces singulars com un rar corset per a embarassades del segle XVIII o un gipó de tafetà quadrillé datat el 1785.

El regidor d’Acció Cultural, José Luis Moreno, ha destacat que l’exposició ofereix als visitants una oportunitat única per conèixer una faceta poc coneguda de Benlliure: “Aquesta col·lecció va més enllà de la pintura i ens permet valorar el patrimoni tèxtil com a part de la nostra història cultural col·lectiva.”

Peces singulars i teixits excepcionals

Entre els objectes exposats es troben dos vestits d’estil Imperi del segle XIX, una faixa nord-africana comprada al Marroc en 1897, una umbrela eucarística del segle XVII o un vellut amb dibuixos de Vicente López. Completen la mostra sabates de festa femenines, babutxes i una espectacular chinela del segle XVIII brodada en damasco de seda.

Conservació i col·laboració institucional

La restauració de les peces ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de València, la Generalitat, l’Institut Valencià de Conservació (IVCR+I) i la Universitat Politècnica de València. El comissari de la mostra, Josep Manuel Sabater, ha liderat aquest projecte i ha realitzat un estudi monogràfic sobre la col·lecció, destacant el seu valor històric i artístic.

Horaris de visita

L’exposició es pot visitar a la Sala d’Exposicions Temporals de la Casa-Museu Benlliure, al carrer de Blanqueries, 23. L’horari és de dimarts a dissabte, de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:00 hores; i els diumenges i festius, de 10:00 a 14:00 hores.

Amb aquesta iniciativa, la Casa-Museu Benlliure reafirma el seu compromís amb la difusió i conservació del patrimoni cultural valencià, oferint als visitants una experiència única en un espai carregat d’història.