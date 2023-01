La ciutadania de Torrent ja pot visitar la seua Real Senyera

Els torrentinos i torrentinas ja poden visitar el seu Real Senyera a l’Ajuntament de Torrent

Dins dels actes del 775 aniversari de la Carta de Poblament de Torrent. Ahir es va inaugurar el nou emplaçament de l’ensenya en l’edifici consistorial. On la ciutadania pot visitar i admirar aquest símbol del poble torrentino

L’Any Nou ha portat el primer dels actes del 775 aniversari de la Carta de Poblament de Torrent. El qual va congregar ahir a representants de la societat torrentina per a acompanyar la nova ensenya de la ciutat. La Real Senyera, al qual serà el seu emplaçament a partir d’ara. Un espai reservat i protegit en la segona planta de l’edifici consistorial, on la ciutadania podrà visitar i admirar aquest símbol del caràcter, la singularitat i les tradicions del poble torrentino.

“No hi ha millor manera de commemorar els 775 anys del document fundacional de la nostra ciutat. El que ens va donar vida com a poble, que amb la inauguració de l’espai que guardarà la nostra ensenya d’ara en avant, la Senyera de tots i totes, el símbol que representa la nostra essència com torrentinos i torrentinas, ”, destaca l’alcalde Jesús Ros, qui també afig que “volem convidar a la ciutadania al fet que la visite i conega en profunditat les particularitats i elements que guarda la Real Senyera de Torrent”.