Sergi Campillo ha assistit a la presentació de l’app de la Falla Municipal creada per la UPV per acostar la festa al públic

Ciutadania i visitants podran interactuar, a través de l’aplicació mòbil Dulk Falla 2022 i des de qualsevol lloc, amb els ninots de la Falla Municipal, que sota el lema “Protegeix allò que estimes” i dedicada al canvi climàtic, es plantarà esta nit a la plaça de l’Ajuntament. Esta app, impulsada per a Universitat Politècnica de València (UPV) i la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, permet acostar-se “amb detall i profunditat” al missatge, de conscienciació amb el medi ambient, d’este monument que, dissenyat per l’artista urbà Dulk (Antonio Segura), ha pres forma al taller d’Alejandro Santaeulalia.

Dulk Falla 2022 permet descobrir la falla a través de la realitat augmentada i explorar el monument en tres dimensions. I també ofereix la possibilitat de conéixer els animals en perill d’extinció representats a la falla, “un vessant educativa que cal destacar en el moment d’emergència climàtica que patim”, tal com ha afirmat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

La nova versió d’esta aplicació, que va sorgir després de la suspensió de les Falles a conseqüència de la pandèmia amb el propòsit d’acostar la festa al públic, inclou la possibilitat de veure versions animades dels protagonistes de la falla municipal d’enguany. D’esta manera, el monument cobra vida i la ciutadania pot interactuar amb els animals en perill d’extinció i fins i tot fer-se fotografies al seu costat. A més, l’aplicació inclou nous filtres per a Instagram amb el qual qualsevol pot convertir-se en els animals creats per Dulk.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, juntament amb la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, i el rector de la UPV, José Capilla, entre altres representants de les institucions implicades amb este projecte, ha assistit a la presentació d’esta aplicació mòbil dissenyada “amb l’objectiu d’oferir una realitat augmentada per gaudir d’una experiència immersiva a la falla municipal que possibilite la màxima experiència de la festa respectant i assegurant les limitacions de mobilitat i aforament”.

L’Aplicació, que ha rebut el nom de l’artista urbà ha sigut desenvolupada per Unit Experimental de la UPV, un grup de treball format per especialistes en realitat augmentada, investigadors de diferents àmbits, des de les humanitats fins a la informàtica, passant per les belles arts, el disseny i la il·lustració. El seu repte “és explorar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en l’àmbit artístic, perquè, immersos en la pandèmia, s’ha manifestat d’extrema utilitat la digitalització de les experiències per tal d’adaptar-los a la nova realitat de mobilitat i aforament reduïts”, tal com ha destacat Álvaro Sanchis, en representació d’este grup.

