Compte amb una programació especial del 16 de desembre al 8 de gener

El Passeig d’Arcbotants de la Ciutat de les Arts i les Ciències acollirà des de divendres que ve 16 de desembre fins al diumenge 8 de gener el tradicional mercat ambulant nadalenc, amb més de 70 llocs d’artesania típica amb activitats i tallers infantils, juntament amb una àmplia oferta gastronòmica. A més, per compres mínimes de 3 euros a les botigues, activitats o ‘food trucks’ del mercat ambulant de Nadal es podrà adquirir una entrada única al Museu o al Hemisfèric al preu de 5 euros.

També hi ha previstes diverses demostracions d’oficis nadalencs com el de paper artesanal, tallat de fusta i ceràmica, una oferta familiar amb la celebració de tallers infantils de pintacaras nadalenques, pintura amb trencanous i de figures de Betlem, entre altres propostes. Hi ha programats contacontes nadalencs i titelles als matins i vesprades. Tota la programació està disponible en la web.

Més de 22 entitats socials participaran enguany en el ‘Racó solidari’ del mercat de Nadal. Es tracta de dos estands que la Ciutat de les Arts i les Ciències posa a la disposició de les ONG interessades perquè puguen donar a conéixer la seua labor social.

El dissabte 17 de desembre el quartet de saxofons de Societat Unió Musical ‘L’Aurora’ (Albatera) actuarà en directe al costat del Museu dels Ciències, dins del cicle ‘Els Bandes a la Ciutat’. El concert, d’accés lliure i gratuït, començarà a les 12 hores en l’escenari instal·lat en el passeig nord del Museu dels Ciències al costat dels Jardins del Túria. El quartet de saxofons de Societat Unió Musical ‘L’Aurora’ (Albatera) inclourà en el seu repertori diverses peces nadalenques.

Durant el període festiu, el públic visitant podrà gaudir també de la programació habitual de la Ciutat de les Arts i les Ciències, a excepció del 25 de desembre que estarà tancat, i aprofitar la promoció del mercat de Nadal (entrada a 5 euros, per compres mínimes de 3 euros) , per a conéixer les exposicions i activitats del Museu dels Ciències, els tallers científics de ‘La Ciència a Escena’, el ‘Teatre de la Ciència’, el ‘Simulador espacial’ i les visites guiades a ‘Mart. La Conquesta d’un somni’ i ‘Play. Ciència i Música’, a més de la cartellera del Hemisfèric.

III Festival ‘Nadal sota la mar’

El major aquari d’Europa ha preparat activitats per al públic infantil del 27 de desembre al 4 de gener. Del 27 de desembre al 4 de gener, el Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha preparat un total de sis tallers repartits en l’àrea de Mediterrani del centre, amb els quals es pretén afegir a la visita de l’aquari, enclavat en la Ciutat de les Arts i les Ciències, un nou element de diversió, però sempre amb un objectiu divulgador i concienciador centrat en la protecció de les tortugues marines, terrestres i d’aiguamoll.

Per a enriquir el festival que constitueix ‘El Nadal sota la mar’, els assistents podran realitzar una sessió de Ioga en la graderia del delfinari, abans de la presentació educativa dels nostres dofins, podran assistir a un contacontes nadalenc i també depositar els seus desitjos mediambientals en la càpsula del temps.

Els tallers es desenvoluparan cada dia -a excepció del dia 1 de gener- entre les 11.00 h i les 14.00 h, i tota la informació estarà disponible en la pàgina web del Oceanogràfic.

Visites familiars en Caixaforum València

En Caixaforum València s’han programat activitats per a públic familiar, que inclouen visites guiades, espectacles musicals i cinema nadalenc. Entre les propostes destaquen les visites especialment pensada per a famílies, amb recorregut guiat i activitats participatives dins de l’espai expositiu de ‘Faraó. Rei d’Egipte’ i ‘ Horitzó i límit. Visions del paisatge’.

També hi ha activitats amb la música en directe de protagonista. En l’espectacle ‘Parade’, a través del teatre d’objectes, les arts plàstiques, la música en directe i inspirant-se en el circ d’antany, La Vaig maquinar porta aquesta proposta plena de vitalitat, humor i tendresa. ‘KL’AA la teua cançó’ és una experiència visual i sonora a través de la veu, la cançó i el moviment. A més del 2 al 4 de gener se celebrarà el cicle de nadal de ‘Xicotets cinèfils’.