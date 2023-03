La Falla Avinguda i la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve, de Torrent guanyadores de les Falles 2023

Les Falleres Majors de Torrent, Anna Mora Miquel i Lorena González Andreu, van ser les encarregades d’anunciar ahir a les comissions guanyadores, les quals han rebut el seu guardó en el lliurament de premis celebrada aquest matí en la plaça Unió Musical

Després de la lectura de premis, els fallers i falleres van homenatjar la Geperudeta en el Trasllat de la Mare de Déu, que va tornar a recórrer la ciutat des del carrer Gómez Ferrer fins a la plaça de la Igleisa

El programa d’activitats continua aquesta vesprada, a les 17:15h, amb l’Ofrena a la Mare de Déu en la plaça de l’Església

La ciutat de Torrent es troba immersa en les festes falleres i als carrers es respira l’olor de pólvora, flors i festa. En el dia d’ahir els torrentinos i torrentinas van poder gaudir de la primera mascletà de les Falles 2023 en la plaça Bisbe Benlloch, on unes hores més tard es va reunir el món faller per a viure un dels actes més esperats de les festes: la lectura de premis del Concurs de Monuments.



Les Falleres Majors de Torrent, Anna Mora Miquel i Lorena González Andreu, van ser les encarregades d’anunciar a les comissions guardonades davant l’abarrotada plaça, sent la Falla Avinguda la guanyadora de la secció major amb un monument a càrrec de Pau Soler i sota el lema “Involució, evolució i revolució”, i la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve en la categoria infantil amb l’obra “Imagina” de l’artista Gregorio Acebedo.

Els Premis Fallers a l’Ús del Valencià

Per part seua, els Premis Fallers a l’Ús del Valencià van premiar en la categoria de llegendes a les falles Barri Sant Gregori, Ramón y Cajal i Avinguda, mentre que la comissió de Sant Roc es va fer amb el guardó al valencià del llibret. Igualment, també van ser atorgats els Premis Violeta, que van reconéixer el bon fer en matèria d’igualtat de les falles Benemèrita Guàrdia Civil, Cronista Vicent Beguer i Esteve i Ángel del Alcazar.

Tot seguit, els fallers i falleres van homenatjar la Geperudeta amb versos, poemes i flors en el Trasllat de la Mare de Déu, que va posar fi a les activitats del dia amb el seu tradicional recorregut des del carrer Gómez Ferrer fins a la plaça de l’Església, on els fallers i falleres van acomiadar a la imatge de la verge al crit de “Visca la Mare de Déu”.



La jornada de hui ha començat amb una macrodespertà que ha congregat a desenes de fallers i falleres al costat de l’Ajuntament per a donar la benvinguda al dia amb l’esclat de centenars de trons de bac, per a després gaudir tots junts d’uns bunyols amb xocolate. Posteriorment, la plaça de la Unió Musical ha acollit el lliurament de Premis del Concurs de Monuments 2023, i des d’allí, la comitiva fallera s’ha traslladat fins a la plaça Bisbe Benlloch per a gaudir de la segona mascletà d’aquestes festes josefinas, la qual ha estat a càrrec de la prestigiosa Pirotècnia Zarzoso i ha fet les delícies dels presents amb un gran espectacle de pólvora i llums.



La programació continua aquesta vesprada, a les 17:15h, amb la tradicional Ofrena a la Mare de Déu en la plaça de l’Església, que, com és habitual, podrà seguir-se en directe a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Torrent.



RELACIÓ DE PREMIS

SECCIÓ ESPECIAL



1r premi: Falla Avinguda

2n premi: Falla Antoni Pardo

3r premi: Falla Ángel del Alcazar

Enginy i gràcia: Falla Avinguda

Secció Especial Infantil:

1r premi: Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve

2n premi: Falla Ángel del Alcazar

3r premi: Falla Ramón y Cajal

Enginy i gràcia: Falla Ramón y Cajal

SECCIÓ PRIMERA:



1r premi: Falla Sant Roc

2n premi: Falla Lope de Rueda i Verge del Puig

3r premi: Falla Barri Sant Gregori

Enginy i gràcia: Sant Roc

Secció Primera Infantil:

1r premi: Falla Carrer Benemèrita Guàrdia Civil

2n premi: Falla Sant Roc

3r premi: Plaza Sedaví

Enginy i gràcia: Falla Carrer Benemèrita Guàrdia Civil

SECCIÓ SEGONA:



1r premi: Falla Av. Reina Sofia

2n premi: Falla Poble Nou

3r premi: Falla Zaragoza Parc Central

Enginy i gràcia: Falla Sant Valeriano

Sección Segona Infantil:

1r premi: Falla Camí Reial

2n premi: Falla Poble Nou

3r premi: Falla Zaragoza Parc Central

Enginy i gràcia: Falla Camí Reial

SECCIÓ TERCERA:



1r premi: Falla El Vaig moldre

2n premi: Falla Camí Reial

3r premi: Falla Escultor Vicent Pallardó

Ingenio i gràcia: Falla El Vaig moldre

Secció Tercera Infantil:

1r premi: Falla Xenillet- Bandera Valenciana

2n premi: Falla Escultor Vicent Pallardó

3r premi: Falla Sant Amador Espartero

Enginy i gràcia: Falla Parc de Trenor

PREMIS FALLERS A L’US DEL VALENCIÀ 2022

Premis al valencià en els llegendes dels monuments

1r premi: Falla Barri Sant Gregori

2n premi: Falla Ramón y Cajal

3r premi: Falla Avinguda

Premi al valencià del llibret

Falla Sant Roc

PREMIS VIOLETA 2022:

1r premi: Falla Benemèrita Guàrdia Civil, monument infantil

2n premi: Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve, monument gran

3r premi: Falla Ángel del Alcazar, monument infantil