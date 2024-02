El saló de plens ha acollit la reunió anual de la nova Comissió d’Igualtat del consistori, formada per tots els partits polítics de la Corporació Municipal i els sindicats després de les eleccions de 2023.

En concret, conformen l’òrgan, de manera paritària, quatre dones que representen a cadascun dels partits polítics de la corporació (PSOE, PP, Compromís i la regidora d’Igualtat del partit Sueca per davant), i quatre homes membres dels sindicats UGT, SPPLB, CSIF i CCOO, en representació del personal de l’Ajuntament.

A més, són membres també de la Comissió en qualitat d’assessors, el cap de Recursos Humans i l’agent d’Igualtat municipal.

“Des de la Regidoria d’Igualtat, estem presentant el 2n Pla Municipal d’Igualtat. Un document viu de planificació que, a través dels seus objectius i actuacions sostingudes i articulades en el temps. Respon al compromís de l’Ajuntament d’incorporar la igualtat entre dones i homes en la política municipal.

D’esta manera, podrem avançar cap a la consecució d’una igualtat real i efectiva de dones i homes en totes les esferes de la vida. Política, civil, laboral, econòmica, social, personal i cultural”. Ha assenyalat la regidora d’Igualtat, Sari Sáez.

II Pla d’Igualtat d’Oportunitats Intern

L’objectiu de la reunió és realitzar una avaluació anual de l’estat d’execució del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats Intern (PIO) 2023-2026 del personal de l’Ajuntament de Sueca. Creat amb la finalitat d’aconseguir una administració local igualitària entre homes i dones.

En concret, s’han tractat diferents punts, com ara el nou Registre Administratiu dels Plans de les Administracions Públiques, creat en 2023. Les Mesures Correctores del Pla, adaptades a la nova legislació de 2022 i 2023. Especialment a la Llei orgànica de Llibertat Sexual i a la Llei per a la Igualtat Real i Efectiva de les persones trans i la garantia dels drets de les persones LGTB. Que modifiquen la Llei d’Igualtat estatal i l’Estatut de l’Empleat públic, respectivament.

A més, s’han tractat altres aspectes com les pròximes actuacions en compliment dels objectius del Pla. Per exemple, la realització d’una auditoria retributiva interna i una formació homologada per l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) per al personal de l’Ajuntament. Que tractarà la nova temàtica legal a fi de previndre la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en el treball, inclosos els comesos en l’àmbit digital.