La Comissió de Peticions de la Unió Europea dona resposta als procediments iniciats per les organitzacions ambientals Xúquer Viu, Acció Ecologista-Agró i Ecologistes en Acció respecte a diversos sectors de la modernització de la Sèquia Reial del Xúquer.

Entre 2022 i 2023, les organitzacions presentaren escrits a la Comissió per l’execució d’unes obres de la modernització de regadius dels sectors 18 i 19, promogudes per Acuamed, i del sector 7, promogudes per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Les organitzacions denuncien que aquestes actuacions no han estat sotmeses a cap tràmit d’avaluació ambiental. Vulnerant les directives relatives a la conservació dels hàbitats naturals i d’avaluació de les repercussions de determinats projectes sobre el medi ambient.

Recentment la Comissió ha contestat a les peticions formulades. Si bé indica que les vies de recurs disponibles a nivell nacional constitueixen el mecanisme més apropiat per tractar les qüestions plantejades. Conclou que no poden descartar-se afeccions als espais protegits de la Xarxa Natura 2000 com el Riu Xúquer i l’Albufera.

A hores d’ara Espanya segueix sense fixar objectius de conservació adequats respecte a 345 llocs. Més de la quarta part dels llocs d’interès comunitari, entre ells l’Albufera, el riu Xúquer i els Ullals del Riu Verd. Per tant, el procediment incoat continua obert.

Las organitzacions planegen abordar aquestos temes amb el Ministeri de Transició Ecològica, sol·licitant informació i aclaracions pertinents.