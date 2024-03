SOL PICÓ és una companyia de dansa contemporània creada en 1994 per la ballarina i coreògrafa Sol Picó (Alcoi).

Des del principi, el seu treball s’inscriu en una línia de mestissatge on interactuen diferents gèneres.

Sol Picó construïx ponts entre mons antagònics fent quallar elements aparentment irreconciliables. El flamenc ballat amb puntes, els seus vestuaris guerrers vetlant arquetips femenins o el volum de les seues escenografies cohabitant amb l’orgànic del seu treball.

La música dels seus espectacles és una altra de les ferramentes utilitzades per a reforçar la mescla d’estils. Sent mitjançant uns arranjaments arriscats en directe o bé mitjançant temes impresos en la nostra memòria. En totes les seues creacions, Sol Picó utilitza elements de la cultura popular.

La seua proposta oferix un clar exemple de la relació entre mite i memòria, tant individual com col·lectiva.

El món dels superherois servix d’inspiració per a la nova creació de SOL PICÓ. Una reflexió sobre la immigració vista amb els ulls d’una xiqueta. Que ens conta la seua història i la de milers de persones que han de deixar la seua llar a la força per a encaminar-se a un destí incert. Que pot no ser tan acollidor com esperaven.

Amb música en directe i inspirat en l’estètica del còmic, MACARRON POWER mostra les vicissituds i dificultats que la nostra heroïna ha de superar al llarg del seu viatge. Com esta s’enfronta a les seues pors gràcies també als aliats i amics que es troba pel camí. El públic també forma part d’este viatge, col·laborant en este espectacle interactiu, ja siga en l’escenari o des de la seua butaca. La funció serà el dissabte 23 de març a les 19 h.

Celebració del 20 aniversari de NEOVOCALIS

L’Auditori també ha volgut unir-se este cap de setmana a la celebració del 20 aniversari de NEOVOCALIS. Una formació coral que ja ha visitat este escenari en ocasions anteriors i que mostra en les seues propostes musicals un repertori original i innovador, sempre encaminat a l’estudi i interpretació de la música coral dels segles XX i XXI.

NEOVOCALIS consolida el seu treball en un profund estudi de la partitura, un treball minuciós del text i la cerca de repertoris originals i inèdits per al públic, unit tot això a una cuidada posada en escena. Els projectes de NEOVOCALIS solen ser a capella, amb una especial dedicació a la música sacra. Al costat d’altres produccions de música coral francesa, amb cançons de Debussy, Ravel, Poulenc i Schmitt, i cançons iberoamericanes.

Amb motiu dels seus 20 anys de trajectòria, ha preparat un programa molt especial que porta per títol LAUS ET LAETITIA (lloança i alegria). És un projecte sacre, molt festiu, fresc i jovial, que mostra l’entusiasme de NEOVOCALIS per continuar fent música coral d’avantguarda.

El concert serà el diumenge 24 de març a les 19 h

La primera part, LAUS, està dedicada a la lloança, i en ella s’estrenen dos noves obres del seu director, Rafael Sánchez Mombiedro. Al costat d’altres d’autors reconeguts en el panorama coral actual, com a Ona Gjeilo i Andrej Makor, entre altres. La segona part, LAETITIA, és una explosió de goig i alegria, que s’inicia amb dos Cantate Domine, un del compositor basc Josu Elberdin i un altre d’estrena del seu director. En ella s’interpretaran tres alleluias, de Fredrik Sixten, Elaine Hagenberg i Kim André Arnesen, respectivament. El concert serà el diumenge 24 de març a les 19 h.

Entrades a la venda en www.auditoritorrent.com i en les taquilles de l’Auditori (dijous de 17 a 20 h, divendres d’11 a 13 h i des de 2 hores abans del començament de l’espectacle).