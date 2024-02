La comunitat educativa es congrega en la segona Gala de l’Educació d’Almussafes

Amb aquest acte públic, l’Ajuntament d’Almussafes ha inaugurat l’agenda d’activitats ‘Almussafes, ciutat educadora’



Des de la Regidoria d’Educació s’ha plantejat un programa que involucra a alumnat i professorat de tots els centres educatius de la localitat





La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Almussafes ja ha llançat el programa d’activitats ‘Almussafes, Ciutat Educadora’, una agenda organitzada en col·laboració amb tota la comunitat educativa. Per a posar en valor la importància d’una educació compromesa que enriqueix la vida de la ciutadania i que crea una cultura de la diversitat i la inclusió.

Del 31 de gener al 22 de febrer, l’alumnat de primària dels CEIP Almassaf i Pontet els estudiants de l’IES Almussafes i l’alumnat del CMFPA. Tenen al seu abast una àmplia varietat de ponències, espectacles i monòlegs científics. A més de donar-se cita en la II Gala de l’Educació, celebrada dimecres passat com a eix central de la commemoració. Que converteix a Almussafes en una ciutat educativa d’excel·lència.





L’alcalde, Toni González, i el regidor d’Educació, Pau Bosch, van presidir la Gala de l’Educació. Un esdeveniment educatiu que va reunir, dimecres passat 31 de gener. A tota la comunitat educativa d’Almussafes i amb el qual la corporació municipal ha oberturat l’àmplia agenda d’activitats ‘Almussafes, ciutat educadora’ d’aquest any 2024.



Durant la seua intervenció, el president de l’executiu va posar l’accent en el fet que l’educació és l’ànima de la societat i que per això «des de l’Ajuntament treballem en polítiques tendents a la seua promoció. Invertint en millores en els centres educatius, donant suport a la implementació de projectes tecnològics via subvenció. Apostant per les beques de menjador. Treballant en projectes de present i futur i promocionant la participació del nostre alumnat en la presa de decisions, entre moltes altres accions».

La Llar dels Jubilats va acollir la gala educativa





La Llar dels Jubilats va acollir la gala educativa. En la qual es van entregar cinc categories de reconeixements a centres educatius, docents i alumnat d’Almussafes.

Els primers a pujar a l’escenari van ser els 48 estudiants dels col·legis d’infantil i primària Pontet i Almassaf i de l’IES Almussafes que enguany han resultat premiats en el concurs de l’almanac municipal de 2024, per la qual cosa són els seus dibuixos, basats la temàtica de la diversitat en els estils artístics, els que il·lustren els dotze mesos de l’any de la publicació editada per l’Ajuntament.



A continuació, l’escenari va rebre als tres estudiants del CEIP Almassaf que han sigut reconeguts per la Generalitat Valenciana amb els premis extraordinaris al rendiment acadèmic en educació primària durant el curs 2022-2023. Paula Pons, Sara Fernández i Rodrigo Romero van rebre les distincions públiques davant el nombrós públic assistent.



La Gala de l’Educació també va incloure les distincions als docents que es troben al capdavant dels Projectes Tecnològics Educatius implementats en els centres educatius amb la subvenció municipal de l’executiu local. El projecte ‘Actualització de recursos tecnològics de les aules’ del CEIP Almassaf’, ‘La Comunicació Audiovisual’ del CEIP Ponltet i el ‘Audiovisual en l’IES Almussafes’ van ser objecte de reconeixement públic.

En la categoria de mencions especials va destacar la implantació de l’Aula UUECO del Almassaf





En la categoria de mencions especials va destacar la implantació de l’Aula UUECO del Almassaf. El programa ERASMUS + de mobilitat personal de l’educació escolar mitjançant l’observació del Ponte. També el grup de Graduat en Educació Secundària promoció 2021-2023 del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes.



El reconeixement a la trajectòria professional dels set docents dels centres públics Almassaf, Pontet i IES Almussafes. Que, el passat curs educatiu, van completar la seua vida laboral per jubilació va ser l’última categoria guardonada.



L’espectacle de Supremos Crew, una destacada agrupació de dansa urbana fundada en 1995 i amb seu a València, i l’original actuació ADAGIO, a càrrec del grup Dinamic Show, van posar la nota artística a l’acte públic.



A més de la Gala de l’Educació, el programa ‘Almussafes, ciutat educadora’ desplegarà una sèrie de xarrades, monòlegs científics i espectacles, que se celebraran del 8 al 22 de febrer. En edificis públics i centres educatius, els quals tindran com a públic destinatari a alumnat i famílies.