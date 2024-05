Professorat, alumnat i famílies dels centres educatius de la Comunitat Valenciana s’han unit hui a la Vaga Per l’Escola Pública convocada pels principals sindicats docents i organitzacions agrupades en la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.

Així, 67.000 professors i professores de tots els nivells d’educació no universitària i 540.000 estudiants de tercer i quart d’ESO i de primer i segon de Batxillerat han estat convocats a la jornada de vaga, que ha comptat amb nombroses concentracions i manifestacions arreu del territori.

Entre els principals motius per a la mobilització: la nova llei de llibertat educativa coneguda com llei ‘Rovira’, que inclou el districte únic, així com les retallades en infantil, primària i escoles oficials d’idiomes i la disminució de pressupost per al Pla Edificant.

Des dels sindicats i organitzacions convocants, així com diversos estudis de l’OCDE, la Universitat de València o Save The Children, assenyalen que el districte únic, que permet a les famílies escollir qualsevol centre on matricular els fills i filles, només beneficia a l’escola concertada, augmentant la bretxa entre alumnat ric i pobre i creant escoles gueto.

A les nostres comarques, Ontinyent, Gandia i Alzira s’han sumat a la convocatòria de concentracions durant el matí. La capital de la Ribera Alta ha reunit a les portes de l’Ajuntament representants de la comunitat educativa local així com de poblacions veïnes i membres de la corporació municipal. Durant la vesprada, les tres capitals de província han acollit les grans manifestacions, on s’ha reclamat una millora de les condicions laborals, una reducció de les ratios, la protecció del valencià i la supressió del districte únic, entre d’altres reivindicacions.