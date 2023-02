La Comunitat ha rebut 1.700 milions d’euros de fons europeus que han beneficiat a 6.000 empreses i més de 300 entitats locals

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que la Comunitat Valenciana ja ha rebut 1.700 milions procedents dels fons europeus Next Generation. A través d’ajudes directes i licitacions, que han beneficiat a 6.000 empreses valencianes i a més de 300 entitats locals.

Així ho ha manifestat durant la seua intervenció en la sessió de control en la qual ha valorat la millora dels indicadors econòmics. Ha assegurat que, malgrat la pandèmia i de la crisi generada per la guerra a Ucraïna, “la Comunitat Valenciana està millor que en 2015”.

Puig ha destacat la gestió que la Generalitat està realitzant dels recursos econòmics propis i la tramitació per a atraure fons europeus. Que ha permés haver rebut, fins al moment, 710 milions d’euros en ajudes directes per a empreses i ajuntaments, i la licitació d’actuacions per un import total de 993 milions d’euros.

Durant la seua intervenció, Ximo Puig ha mostrat la solidaritat de la societat valenciana amb Turquia i Síria pels terratrémols que han costat la vida a més de 15.000 persones. Ha anunciat la convocatòria, aquest divendres, d’una reunió per a coordinar l’operatiu d’ajuda de la Comunitat Valenciana a les persones afectades en tots dos països.

Durant la seua intervenció, el president ha reclamat una reforma “en profunditat” de la Constitució espanyola. A través de la via valenciana que defensa el “diàleg i el consens”. Per a incloure tant el dret civil valencià com aspectes “fonamentals” com la igualtat real i efectiva entre dones i homes.