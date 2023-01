La consellera d’agricultura Isaura Navarro descobreix les últimes novetats agràries a l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)

Este dimecres la consellera d’agricultura Isaura Navarro ha visitat les instal·lacions de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries. Per a conèixer més de prop la seua tasca d’investigació per a impulsar el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià.

Institucions com aquestes són fonamentals per a descobrir solucions per a fer front a plagues que assolen els camps de la regió com la Xylella fastidiosa. O les malalties que pateixen els camps de cítrics. Així, la consellera ha defensat les condicions tan bones que te el camp valencià. A més de la qualitat de les seues fruites i hortalisses contra els productes que arriben de tercers països. Per culpa dels tractats internacionals que firma la Unió Europea sense tindre en conte la nostra agricultura.

L’esforç per a mantenir l’equilibri al camp valencià recau als grans investigadors de l’institut, que lluiten per a fer fora les malalties i millorar la resistència dels nostres productes.

A més, la visita de la consellera Navarro a l’institut ha estat marcada per una reunió amb els màxims representants de la institució. Després ha recorregut totes les seues instal·lacions i se li han mostrat les últimes varietats de fruites i hortalisses creades per l’institut per a suportar les plagues i malalties.