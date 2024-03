La consellera d’Hisenda denúncia una pèrdua milionària per a València per la falta de Pressupostos Generals de l’Estat

La pròrroga dels pressupostos de 2023 implica la congelació dels recursos que les comunitats autònomes reben del sistema de finançament

La consellera d’Hisenda exigix a la ministra María Jesús Montero que aprove de manera urgent un reial decret llei per a actualitzar les entregues a compte i la liquidació, tal com va fer ja amb un precedent similar en 2019

La consellera d’Hisenda, Ruth Merino, ha lamentat que el “sotmetiment” del Govern de Pedro Sánchez als partits independentistes i la seua renúncia a continuar amb l’elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a 2024 tindrà un impacte de 1.793 milions d’euros per als ciutadans de la Comunitat Valenciana, ja que la pròrroga dels PGE de 2023 implica la congelació dels recursos del sistema de finançament autonòmic per a enguany.

Segons ha explicat la consellera, la “irresponsabilitat” de Sánchez d’eludir el mandat constitucional d’elaborar els PGE en no tindre assegurats els suports dels partits independentistes catalans per a aprovar-los després de la convocatòria d’eleccions a Catalunya suposa un “greu perjuí per a les comunitats autònomes”.

En concret, la pròrroga dels PGE de 2023 implica que les CA no rebran les entregues a compte actualitzades d’acord amb les previsions comunicades pel mateix Ministeri d’Hisenda, alhora que reduirà de manera significativa la liquidació de l’exercici 2022, que s’abona en 2024, perquè alguns dels fons que el componen tenen naturalesa pressupostària i amb la pròrroga no poden augmentar.

“A pesar que la ministra d’Hisenda presumix que les comunitats autònomes rebran enguany el millor finançament de la seua història, la realitat és que això no s’ha traduït de moment en una millora dels ingressos enguany i no serà així mentres el Govern no actualitze estes entregues”, ha detallat la consellera d’Hisenda.

Segons ha recordat Merino, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va informar “tard i malament” les comunitats dels recursos del sistema de finançament per a enguany, una informació necessària per a elaborar els seus respectius pressupostos, però que el Ministeri no va oferir fins a desembre a pesar que la consellera d’Hisenda li l’havia sol·licitada per escrit ja al setembre.

En el cas de la Comunitat Valenciana, l’import de les entregues a compte comunicat per a 2024 ascendix a 12.555 milions, mentres que la liquidació provisional de l’exercici 2022 s’eleva a 2.699 milions d’euros. En total, els recursos que la Comunitat Valenciana havia de rebre enguany superen els 15.254 milions d’euros, 1.793 milions més que els liquidats en 2023 pels dos conceptes.