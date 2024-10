La Conselleria d’Agricultura i el Ministeri acorden crear una taula de treball bilateral per a solucionar els problemes de plagues

La Conselleria d’Agricultura i el Ministeri acorden crear una taula de treball bilateral sobre sanitat vegetal per a solucionar els problemes de plagues en la Comunitat Valenciana

El conseller d’Agricultura, Aigua, Pesca i Alimentació, Miguel Barrachina, ha mantingut una reunió amb el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas

En el transcurs de la trobada han abordat altres assumptes d’interés per al sector primari de la Comunitat Valenciana, com l’agilitació d’ajudes de la PAC per als xicotets perceptors o la situació del nostre sector pesquer

Barrachina ha transmés al ministre la necessitat de la convocatòria de la Mesa de la Sequera per la situació severa que travessen diverses comunitats autònomes, entre elles la valenciana

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, i el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, han acordat aquest divendres la creació d’una taula de treball bilateral sobre sanitat vegetal per a abordar els problemes de plagues en la Comunitat Valenciana.

Així ho ha posat de manifest el conseller després de la reunió mantinguda amb el ministre en la qual també han compartit el desig de treballar conjuntament en l’àmbit europeu perquè “és important que hi haja igualtat de tracte a nivell internacional, clàusules espill, exigències similars per a tots els països, tal com defensa Carlos Mazón en el Comité Europeu de les Regions, perquè la Comunitat Valenciana quan té els mateixos instruments és capaç de competir en els mercats amb èxit garantit”.

Tots dos dirigents han coincidisc a assenyalar que el mal causat per les nombroses plagues i malalties en els nostres cultius “és un dels grans reptes als quals s’enfronten els nostres agricultors”.

Barrachina ha assegurat que “el nostre objectiu és que els agricultors valencians gaudisquen dels mateixos tractaments i puguen fer front amb celeritat a les plagues que, desgraciadament, afecten moltes de les nostres produccions”.

En el transcurs de la trobada han abordat altres assumptes d’interés per al sector primari de la Comunitat Valenciana, com la simplificació d’ajudes de la PAC per als xicotets perceptors; mesures que el Ministeri contemplarà per al seu estudi.

D’altra banda, el conseller d’Agricultura ha afirmat que “continuarem insistint en la posada en marxa de la Mesa de Sequera, perquè la Comunitat Valenciana el necessita” i ha agraït “el reconeixement del ministre per considerar exemplars les ajudes de 17 milions d’euros per a atendre els agricultors i ramaders de secà, a més de la campanya de repartiment d’aigua mitjançant camions cisterna als ramaders més afectats per la sequera”.

“No obstant això, els hem demanat que siguen receptius perquè la situació de sequera es pot agreujar, com ja està succeint en la conca del Segura, i necessitem l’ajuda i la complicitat del Ministeri perquè l’aigua és un tema nacional”, ha assegurat.

Quant al sector pesquer es refereix, el conseller ha remarcat la necessitat de “aconseguir que la compensació siga efectiva, tant per a armadors com per a tripulants, de tots els dies d’inactivitat. Urgeix buscar l’equilibri entre restricció d’activitat i possibles compensacions, i hem de continuar millorant la gestió del repartiment dels dies de pesca assignats a l’Estat”.

“No és possible que la pesca siga viable ajornant les indemnitzacions perquè només poden treballar 120 dies a l’any. Cal buscar fórmules per a anticipar les ajudes per la parada biològica, i la Comissió Europea ha de ser sensible”.