La conselleria d’Agricultura impulsarà el turisme de la taronja de La Ribera

La Consellera d’Agricultura, Isaura Navarro, ha visitat el Hort Ribera situat a Carcaixent. Per conèixer el projecte d’agroturisme que ofereixen. Que té com a objectiu el cultiu i la comercialització de cítrics, així com la divulgació del patrimoni i la història modernista del municipi.

Durant la visita, la consellera ha vist de primera mà on es treballa en la formació. L’experimentació i innovació, i la divulgació i transferència de la tecnologia del sector agrari. Finalment ha pogut conèixer les instal·lacions, la zonificació de les zones cultivades i les diferents tècniques de cultiu que es duen a terme en este centre.

Una visita que servirà a futur per posar en valor les labors de l’hort i que obre una possibilitat per crear una ruta turística al voltant de la taronja.