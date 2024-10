La Conselleria de Justícia i Interior regula la formació per a especialitzar a bombers professionals com a bussejadors de rescat

L’habilitació com a bussejador de rescat permetrà als bombers intervindre en rescats aquàtics i prestar primers auxilis

El títol acreditatiu s’obtindrà després de la superació successiva d’un curs i les seues proves d’avaluació

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l’ordre per la qual s’estableix el programa de formació que hauran de seguir els bombers professionals de les diferents administracions de la Comunitat Valenciana per a aconseguir l’habilitació com a bussejador de rescat amb finalitats de servei públic.

L’objectiu d’aquesta regulació és que els bombers que opten a ser bussejadors de rescat disposen de la formació suficient per a intervindre en rescats aquàtics amb la major seguretat i que puguen també prestar primers auxilis.

A causa de les seues característiques particulars, aquesta modalitat de busseig necessita d’una regulació específica per a determinar les seues condicions de seguretat i el seu àmbit d’aplicació.

El personal dels sis Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, -els tres consorcis provincials i els tres consorcis de les ciutats de València, Alacant i Castelló-, disposa de competències en matèria de salvament assignades.

Per eixe motiu, la Conselleria de Justícia i Interior ha desenvolupat la norma necessària que establisca el programa de formació per a poder habilitar com a bussejador o bussejadora de rescat amb finalitats de servei públic al personal dels SPEIS.

L’Institut Valencià de Seguretat i Emergències és l’òrgan encarregat de la programació i el seguiment dels cursos. Per a aconseguir l’habilitació, a través de les proves d’avaluació, l’alumnat haurà de realitzar la totalitat de les pràctiques i haver assistit al 90% de la formació teòrica.

El títol de bussejador o bussejadora de rescat s’obtindrà després de la superació successiva del curs i de les proves d’avaluació. Per a accedir al curs, l’alumnat haurà de ser personal operatiu dels SPEIS de la Comunitat Valenciana i disposar de qualsevol titulació de busseig ja siga esportiva o professional.