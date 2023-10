Els regidors del Partit Popular del Perelló, Natividad Aguado i Hugo Alberola, al costat del President Local del partit, Juan Botella, van mantindre ahir, dilluns, una reunió de treball amb la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas.

Sobre la taula, diferents assumptes que afecten el desenvolupament i el futur del Perelló. Com el nou Pla d’Ordenació i Recursos Naturals de l’Albufera (PORN). Que no recull inicialment les necessitats del municipi de créixer en infraestructures necessàries, com a instal·lacions esportives, un centre per a majors o zones d’aparcament dissuasiu.

La consellera va assegurar als representants del PP del Perelló que el medi ambient ha de ser compatible amb el desenvolupament social i econòmic, i que el PORN recollirà un desenvolupament sostenible, contemplant les necessitats del municipi.

La portaveu del PP a l’Ajuntament del Perelló, Natividad Aguado, ha afirmat que “no es pot prohibir tot, els pobles hem de créixer, respectant el parc natural, l’Albufera ha de convertir-se en un avantatge competitiu per als nostres pobles i no un problema per al nostre creixement en infraestructures necessàries per a la ciutadania“.

La CV-500



En la reunió també es van recollir les reivindicacions del PP respecte a la carretera CV-500, com els trams de velocitat controlada i la falta de vorals en alguns punts que dificulten l’accés de vehicles d’emergència i que poden arribar a col·lapsar la carretera.

L’equip de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori es va comprometre a estudiar amb deteniment les peticions per a esmenar-les.

En la reunió també van participar el cap de gabinet Carlos Martí, el Director General de Medi Ambient Natural, Raúl Mèrida i la Directora General d’Infraestructures Mª José Martínez.



L’equip de la Conselleria i el PP del Perelló es van emplaçar a futures reunions per a continuar treballant en aquestes reivindicacions, i la portaveu popular, Natividad Aguado, ha afirmat que “la conclusió és positiva, hi ha un govern autonòmic sensible a les nostres reivindicacions, que entén que el creixement del Perelló i el respecte total a l‘Albufera no sols són compatibles, sinó que suposa un valor afegit per a un desenvolupament turístic sostenible”.