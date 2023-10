La Conselleria de Sanitat assumirà la gestió directa dels departaments de Salut de Manises i Dénia a partir de la finalització dels contractes de concessió el pròxim any.

Per això promourà una transició planificada, rigorosa i ordenada.

Segons la Generalitat, tant l’anàlisi de situació com el clima social i laboral han estat determinants per prendre la decisió. La Conselleria diu que el principal objectiu es garantir l’assistència als pacients i que no es vegen perjudicats durant la reversió pública dels departaments de Salut.