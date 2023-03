La Conselleria d’Economia mostra el seu ‘total suport’ al parc Pont dels Cavalls d’Aldaia

El consistori presenta les novetats del gran projecte que suposarà el nou parc empresarial d’innovació, davant el Conseller d’Economia Sostenible i Treball, Rafael Climent, i el Secretari autonòmic, Iván Castañón

Aldaia continua caminant en el procés de creació del nou parc empresarial d’innovació Pont dels Cavalls i ha presentat a l’ajuntament, juntament amb la Univesitat Politècnica de València, l’ordenació i el desenvolupament urbanístic de la zona davant la visita del Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, i el Secretari Autonòmic, Iván Castañón.

Cristina Moreno, arquitecta municipal, iniciava la presentació explicant la immillorable ubicació de la nova zona empresarial. Amb totes les connexions i principals vies de transport, aeroport i port, este nou parc comarcal ‘no necessita noves inversions ni invasions del territori, excepte les del transport alternatiu, ja que compta amb accessos a la CV-36, l’A7 i l’A3’. Juan Jaime Cano, catedràtic de la Universitat Politècnica de València, explicava seguidament els detalls de projecte, presentat davant els equips de treball.

El conseller per part seua, així com el secretari autonòmic, s’ha mostrat il·lusionat amb el projecte assegurant que la Conselleria sumarà esforços perquè el parc siga una realitat el més prompte possible.

L’alcalde, Guillermo Luján, ha agraït la visita i l’interés, i ha convidat als representants de la Conselleria a signar en el llibre d’honor de l’ajuntament, davant els representants de la corporació municipal, equip de treball de conselleria i empresaris de la localitat, en el saló de plens del consistori.

Luján destaca que el “il·lusionant projecte està cada dia un pas més prop de ser una realitat, amb una superfície d’un milió de metres quadrats, similar a tot el nucli urbà residencial d’Aldaia, la qual cosa suposa incrementar la visibilitat del municipi i posar mires en el futur, en l’activitat i la creació d’ocupació”.

Climent assegurava, després de la presentació, la gran sintonia que s’aprecia en la relació entre els dos equips de treball: el de l’ajuntament i la Universitat, i ha transmés la seua enhorabona a Aldaia per presentar per fi este nou parc logístic en la localitat ‘tan positiu per a l’economia sostenible de tota la comunitat’.

Immillorable situació

L’entorn —situat en sòl no-inundable i fora de zones forestals d’erosió— comptarà amb diferents nuclis verds i s’integrarà de manera respectuosa amb el barranc confrontant. «Volem posar-ho en valor i no destrossar el territori», afegia l’arquitecta municipal.

El seu disseny permetrà estendre l’anomenada ruta del colesterol d’Aldaia; estarà connectat amb el nucli urbà mitjançant un carril bici per als vianants que «prolongarà els recorreguts ja existents i crearà nous espais atractius» —, detallava Cano— per a albergar activitats d’oci. Així mateix, a semblança del parc industrial d’Elx, les empreses podran desenvolupar activitats més pròpies del sector terciari, com outlets, de manera que el recinte siga utilitzat durant els set dies de la setmana.

La integració social i mig ambiental es basa en la idea de «generar benestar a la ciutadania. No volem hipotecar l’espai físic de les persones; al contrari, busquem crear un entorn on puguen estar, gaudir i que no siga un impediment en el seu dia a dia».