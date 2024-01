La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme convoca de manera anticipada ajudes per més de 20 milions d’euros en matèria de comerç, consum i artesania per a 2024

Van destinades a persones físiques, pimes, agrupacions professionals del sector comercial i artesanal, entitats locals i associacions i federacions de persones consumidores i usuàries

La directora general de Comerç, Artesania i Consum destaca que “l’objectiu és poder atendre el major nombre de sol·licituds en suport d’uns sectors econòmics que són bon exemple de la idiosincràsia emprenedora valenciana.”

El termini per a presentar les sol·licituds de manera telemàtica estarà obert entre el 15 de gener i el 9 de febrer, ambdós inclosos

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, de la qual depén la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, convoca de manera anticipada ajudes per valor de 20.015.000 euros en matèria de comerç, consum i artesania per a l’any 2024.

Estes ajudes van destinades a persones físiques, xicotetes i mitjanes empreses del sector comercial i artesanal, agrupacions professionals i federacions de persones consumidores i usuàries situades, o que exercisquen la seua activitat comercial i artesanal, a la Comunitat Valenciana, a més de les entitats locals.

El seu objectiu és donar suport a la millora de les infraestructures comercials públiques i privades, el desenvolupament dels oficis artesans, per a tractar de garantir la seua supervivència i continuïtat, la formació integral en capacitats i competitivitat dels professionals del sector comercial, i el foment i promoció del comerç i l’artesania local, impulsant el consum en el comerç de proximitat.

La directora general de Comerç, Artesania i Consum, Maribel Sáez, ha destacat que “estes ajudes són essencials per a uns sectors que conformen bona part del teixit econòmic valencià, el més pròxim al consumidor mitjà, i que a més són exemple de la idiosincràsia valenciana, històricament formada per xicotets i mitjans negocis, a més de per artesans i professionals amb un marcat esperit emprenedor.”

La modificació de la futura ordre d’ajudes, molt avançada

En este sentit, Sáez ha recordat que “des de fa diverses setmanes estem treballant en la modificació de l’ordre de concessió d’ajudes, que ja està molt avançada, per a això hem mantingut reunions i converses amb els sectors implicats.” La directora general també ha mostrat la seua “plena disponibilitat a explicar en les tres províncies, i a tots els agents involucrats que ho requerisquen, les ajudes i subvencions que ara es concedixen i que busquen atendre el major nombre possible de sol·licituds.”

En este cas, el termini per a la presentació de sol·licituds i tota la documentació serà des del 15 de gener fins al 9 de febrer, ambdós inclosos, de 2024, i únicament es podrà realitzar per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Despeses susceptibles d’ajuda

Entre les despeses susceptibles d’ajuda previstes en les bases reguladores d’esta convocatòria de subvencions destaquen els programes següents:

– FOMENT ARTESANIA (520.000 euros): són susceptibles d‘ajuda les despeses de participació com a expositor en certàmens firals, inclosos els que es facen fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà, com les despeses de lloguer d’espai i estand, muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d’este.

Així mateix les despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca i els d’incorporació de disseny en la definició i execució del producte; la confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l’allotjament en la web, i les accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

També són susceptibles d’ajuda l’assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en el qual es realitzen.

– EMPRENEM COMERÇ (230.000 euros): les despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d’una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s’haja desenvolupat activitat econòmica.

– CREA COMERÇ (7.030.000 euros): les inversions en equipament per a l’establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web, vinculada a l’establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic.

– CREA MERCATS (20.000 euros): les dedicades a la venda en mercats de venda no sedentària, si disposen d’autorització municipal, podran obtindre una ajuda per a la realització d’inversions en l’adaptació de vehicles de transport i de botiga, o en la instal·lació d’equip de fred per al transport i venda de productes d’alimentació.