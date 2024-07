Es millorarà tant l’accés al barri a través d’un pas elevat com la via de comunicació amb el nucli urbà del municipi

Una de les històriques reivindicacions de Picassent comença a vore la llum. Després de l’acceptació per part de la conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori de les propostes que ajuntament i residents volien que s’inclogueren en el projecte.

L’actuació principal és la supressió del pas a nivell d’accés a este nucli urbà. Que serà substituït per un pas elevat que reforçarà la seguretat de vehicles i vianants en una zona molt transitada diàriament. A més, l’estudi de la conselleria contempla la supressió i accessibilitat de tots els passos a nivell entre Picasssent i Torrent.

Esta important actuació vindrà acompanyada d’una reforma de la principal via de comunicació entre el barri i el nucli urbà de Picassent. D’esta manera s’adequarà esta connexió que comptarà amb una calçada amb dos carrils de 3 metres d’ample cadascun. Més un corriol de 10 metres que inclourà un carril ciclopedestre, millorant notablement esta concorreguda carretera.

El veïnat de Sant Ramón, en les diferents reunions mantingudes amb representants de l’ajuntament. Ha incidit en què este projecte de supressió del pas a nivell no comportara la creació d’una nova carretera prop de la zona residencial. Sinó que s’adeqüara la ja existent com s’ha decidit, amb la finalitat de no acostar el trànsit rodat a les vivendes del barri.

A més en este projecte d’adequació dels accessos a Sant Ramón inclou la creació d’una zona d’aparcament intermodal i millores de l’accessibilitat en l’estació de ferroviària existent en l’actualitat.

Esta proposta de millora del projecte de supressió del pas a nivell i millora dels accessos al barri de Sant Ramón va ser aprovada també pel ple municipal que es va celebrar el passat 25 de juliol, que va comptar amb el suport de tots els grups polítics (PSOE, Compromís i VOX) i l’abstenció del Partit Popular.

Per a l’alcaldessa de Picassent este projecte “no és només una demanda històrica que comença a ser realitat, sinó que serà fruit del consens i participació de conselleria, ajuntament i veïns, per la qual cosa només quedaria que es licitaren #al més prompte possible les obres per a reforçar en comoditat i seguretat els accessos al barri de Sant Ramón”.