La Conselleria d’Agricultura ha tirat enrere el servei de facilitar la retirada dels porcs senglars abatits pels caçadors que l’Ajuntament d’Alzira

Havia pactat amb una empresa privada, amb la perspectiva de triplicar les captures d’estos animals salvatges.

El regidor d’Agricultura i Serveis per a la ciutat, Enrique Moltalvà, ha mostrat el seu descontent i ha carregat contra la Conselleria per vetar una solució “perfecta” que contentava totes les parts involucrades.

Una empresa avícola es va oferir per a facilitar la eliminació dels porcs senglars capturats pels caçadors, que no poden deixar abandonats els animals morts i no saber qué fer amb les restes.

Per l’edil, aquest acord era històric i va asegurar que marcaria la diferència en la lluita contra la sobrepoblació de porcs senglars, però després de fer les consultes pertintents a la conselleria, el pacte s’ha diluit molt abans de que els caçadors desenfunden les escopetes.

Amb tot, l’Ajutnament d’Alzira queda a la espera de que la conselleria facilite solucions per a erradicar el gran problema que tenen amb els porcs senglars.