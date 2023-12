L’Ajuntament ha adjudicat el contracte de construcció per un valor de 7,3 milions d’euros

L’Ajuntament de Foios ha aprovat en el ple del passat 30 de novembre el contracte de construcció del nou CEIP Mare de Déu del Patrocini.

La nova escola costarà 7.322.000 euros i les obres, que previsiblement començaran al gener, tenen un termini d’execució de 20 mesos.

“Avancem en una de les reivindicacions més importants de la comunitat educativa i del mateix consistori. Ha valorat l’alcalde, Sergi Ruiz, que ha recordat que ja al maig es van adjudicar les obres. I que la construcció del nou col·legi s’emmarca en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

Ruiz ha destacat que el municipi, “després de dècades, vorà construït un nou col·legi al Mare de Déu del Patrocini i una reforma completa del col·legi Rei en Jaume. Després de molts anys de demandes de l’Ajuntament i de la comunitat educativa. El Pla Edificant ha sigut un èxit. Gràcies al mateix, la localitat ha vist millorades les seues instal·lacions educatives. S’espera que en aquesta nova etapa es puguen continuar amb nous projectes al Rei en Jaume i a l’Institut Escultor Francesc Badia”.

El nostre alumnat mereix un centre educatiu que responga a les seues necessitats

L’edil ha agraït “l’esforç realitzat pels serveis tècnics municipals i de contractació per a poder culminar l’adjudicació del nou CEIP. On s’ha desenvolupat un treball intens, des de la seua gènesi en la redacció de projectes, licitacions i ara en la fase de construcció”.

Per part seua, el regidor d’Educació, Juanjo Civera, ha celebrat aquest pas. “El nostre alumnat mereix un centre educatiu que responga a les seues necessitats, un nou col·legi que en menys de dos anys finalitzarà les obres”. “Vull agrair a la Generalitat, al personal municipal i a l’AFA el treball conjunt de tants anys per a fer possible aquest centre. On l’alumnat rebrà la millor educació en un espai sostenible i amb instal·lacions dignes”, ha afegit.

Un centre sostenible de més de 10.000 metres quadrats

Cal insistir que el nou centre es construirà sobre el pati actual i quan finalitzen les obres s’enderrocarà el vell. D’aquesta manera, l’alumnat no haurà de ser reubicat en aules prefabricades mentre duren les obres.

En aquest sentit, el pressupost aprovat també dijous passat ha reservat 45.000 € per a actuar en l’entorn del col·legi perquè faça de pati durant el temps que duraran les obres.

El nou CEIP Mare de Déu del Patrocini serà accessible i sostenible, per la qual cosa comptarà amb plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum elèctric. A més, el condicionament d’aire serà mitjançant fluxos d’intercanvi de corrents d’aire per a aconseguir que l’edifici siga eficient energèticament.

El centre tindrà una superfície de més de 10.000 metres

Civera ha recordat que el centre tindrà una superfície de més de 10.000 metres quadrats i comptarà amb dues aules de dos anys, sis aules per a Infantil i 12 per a Primària, aules de música, informàtica i idiomes, aules d’audició i llenguatge i de pedagogia terapèutica.

Les instal·lacions es completaran amb un menjador, una biblioteca, un gimnàs i dues àmplies pistes esportives, zona de jocs lliures, una sala d’actes i una sala multiusos.