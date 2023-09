La Copa Davis més sostenible arriba a la ciutat de València

Un detall de l’acte de presentació de la Davis sostenible en el Saló de Cristall

L’Ajuntament de València col·labora en el reciclatge d’envasos de vidre amb Ecovidrio i l’organització de l’esdeveniment esportiu. Que se celebrarà del 12 al 17 de setembre en el pavelló municipal Font de Sant Lluís

Presentació de la Copa Davis més sostenible

El Saló de Cristall de l’Ajuntament de València ha acollit este dimarts la presentació de la Copa Davis més sostenible. Que tindrà lloc del 12 al 17 de setembre en el pavelló municipal Font de Sant Lluís.

A l’acte han acudit la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Rocío Gil, acompanyada de Juan Carlos Caballero, portaveu i regidor de l’Àrea de Parcs, Jardins i Espais Naturals; Carlos Mundina, regidor de l’Àrea de Millora Climàtica i Gestió de l’Aigua; Esther Labaig, directora general de Turisme de la Generalitat; Pedro Cuesta, diputat d’Esports; Lorenzo Mairal, representant de la Copa Davis, i Borja Martiarena, director de Màrqueting d’Ecovidrio.

Amb motiu del magne esdeveniment esportiu, s’instal·laran al llarg del pròxim dissabte 9 de setembre, en quatre llocs de la ciutat (plaça de bous, mercat de Colón, plaça de L’Ajuntament i el Club de Tenis València). Punts de reciclatge de vidre, on personal d’Ecovidrio entregarà dos entrades per a la Copa Davis. Als qui depositen tres envasos de vidre en els contenidors habilitats a este efecte.

València va ser la capital verda europea en 2024

Per a Rocío Gil, “l’esport és la millor cadena de transmissió de valors i poder unir esports i sostenibilitat és una gran satisfacció per a la Regidoria d’Esports”. D’igual manera, el regidor Juan Carlos Caballero ha recordat que la ciutat “no entén dels grans esdeveniments sense la sostenibilitat. Perquè a més de la capital mundial del tenis en els pròxims dies, València va ser la capital verda europea en 2024.

La sostenibilitat és l’eix vertebrador de totes i cadascuna de les polítiques municipals”. Finalment, Carlos Mundina ha destacat les mesures preses per l’Ajuntament al llarg dels anys que afavorixen el medi ambient. Des de la protecció d’entorns i paratges naturals, fins a l’adopció de mesures dins de la Delegació del Cicle Integral de l’Aigua, com la construcció de tancs de tempestes i la millora de la xarxa de sanejament per a evitar abocaments al medi natural”.

La pista central de la Copa Davis estarà situada en el pavelló de la Font de Sant Lluís, que té una capacitat per a unes 7.500 persones. D’igual manera, les pistes d’entrenaments i la zona de jugadors se situaran en l’Alqueria del Basket.

Impacte económic

L’edició de la Copa Davis del passat any va tindre un impacte econòmic, només a la ciutat de València de nou milions d’euros, amb més de 1.700 pernoctacions hoteleres a la ciutat. A un major nivell, això va suposar un impacte de més de 10 milions d’euros en l’economia valenciana. A tot això cal sumar l‘audiència total de 280 milions d’espectadors a tot el món. Així com el desenvolupament d’activitats de foment de l’esport base. Entre la població infantil i juvenil a la ciutat, la qual cosa va originar la projecció a escala internacional de la marca València per tot el món.

Per a diumenge 10 de setembre està programada en la plaça de l’Ajuntament la instal·lació de dos pistes de minitenis i una gran diana de llançament. Perquè tots i totes puguen començar a gaudir de la fase de grups que se celebrarà a la ciutat de València durant la setmana vinent.

La fase de grups de la Copa Davis es disputa en quatre ciutats europees: Bolonya, Manchester, Split i València, del 12 al 17 de setembre. Els dos millors equips de cada grup avançaran a la Final 8 que tindrà lloc a Màlaga, del 21 al 26 de novembre. El grup C, que es jugarà a València el camí a la final de Màlaga. Està compost pels equips d’Espanya, Sèrbia, República Txeca i Corea del Sud.

El pròxim 15 de setembre, a València, Espanya s’enfrontarà a Sèrbia. El conjunt espanyol, dirigit per David Ferrer, està format per Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Alejandro Davidovich i Marcel Granollers. L’equip serbi està compost per Novak Djokovik, Laslo Djere, Miomir Kecmanovic, Dusan Lajovic i Hamad Medjedovic. Serà una de les cites més esperades pels aficionats al tenis