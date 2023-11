L’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz, juntament amb una representació de la corporació municipal, ha rebut a l’ajuntament a Sandra Valero per a desitjar-li la millor de les sorts el pròxim 26 de novembre a Niça.

L’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, juntament amb una representació de la corporació municipal, ha rebut aquest matí a l’ajuntament a Sandra Valero, veïna de la localitat i representant d’Espanya en el pròxim festival d’Eurovisió Júnior que se celebrarà a Niça el pròxim 26 de novembre.

Abans de partir a la ciutat francesa, Sandra Valero ha sigut rebuda a l’ajuntament on tant l’alcaldessa com els membres de la corporació li han desitjat la millor de les sorts de cara al certamen en la qual interpretarà el tema “Loviu” per a representar a Espanya.

L’alcaldessa va ser l’encarregada d’anunciar a la pròpia cantant l’esdeveniment que està preparant l’ajuntament per a seguir en directe el concurs de la jove artista de Benetússer. El dia 26 de novembre des de les 16 hores es podrà seguir a través d’una pantalla gegant instal·lada en la plaça del Molí el festival al complet. A més, s‘habilitarà en Centre Cultural el Vaig moldre en el que també es podrà seguir en directe la gala.

Sota el lema “Benetússer amb Sandra” l’ajuntament fa una crida a tots aquells i aquelles “eurofans” i ciutadania de la localitat a seguir conjuntament l’esdeveniment

des de la pantalla gegant de la plaça del Molí i mostrar el suport a la representant espanyola en les xarxes socials amb les etiquetes #BenetússerConSandra i #BenetússerLoviu.

L’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz, a més de desitjar-li sort en nom de tota la ciutadania de la localitat, ha volgut transmetre-li a Sandra “l’orgull i honor” que suposa per al municipi que una veïna seua siga la que represente a Espanya en un festival tan important. “Per a nosaltres ja eres la guanyadora. Gaudeix molt de l’experiència que segur que serà inoblidable”, li ha comentat