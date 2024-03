La Crida d’Alberic reuneix més de 1.000 falleres i fallers per donar la benvinguda oficial a les Falles 2024

Alberic ha donat inici este cap de setmana al calendari faller del 2024.

Tot i que les activitats que conformen el calendari faller estaven previstes per a iniciar-se el 25 de febrer amb la Crida, esta es va veure ajornada com a mostra de respecte a les víctimes de l’incendi de Campanar a València.

Així, este diumenge, falleres i fallers d’Alberic tornaven a fer-se els amos dels carrers per a donar inici, de manera oficial, a les Falles del 2024.

Després de recórrer en cercavila gran part del poble, les diferents comissions falleres anaren arribant a la plaça de la Constitució per a rebre a la Fallera Major d’Alberic, Desiree Canut i Garcia, que assegurava estar gaudint tot i el frenesí que suposa la Crida.

L’acte va començar amb una projecció sobre la façana de l’Ajuntament i va continuar amb els tradicionals parlaments des del balcó dels representants de les sis falles d’Alberic. L’alcalde del municipi, Toño Carratalà, descrivia la Crida com un repte superat.

Així mateix, la regidora de Falles Carmen Humanes destacava la germanor com a valor fonamental de les falles i s’alegrava pel creixement de les comissions any rere any.

Des de la Junta Local Fallera, reiteraven l’alegria per una major participació en la festa, que s’ha notat enguany, el que suposa un orgull per a Alberic.

Els actes fallers continuaran este cap de setmana amb el cant de les Albaes el divendres 8 a partir de les nou de la nit i la macrodespertà el dissabte 9 a les 8 del matí.