La Crida dona l’inici a les Falles del Mareny de Barraquetes 2024

El Mareny de Barraquetes ja està en falles.

La Crida va reunir el passat diumenge a desenes de fallers del Mareny, del Perelló i de Sueca davant l’Ajuntament del Mareny per donar l’inici al calendari d’unes festes molt esperades per tots els valencians.

Ja al balcó de l’edifici consistorial, l’alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime i la presidenta de la Falla Sol i Taronger, Lourdes Escrivà. Acompanyats per Ainhoa Oltra Peiró i Amanda Torremocha Olegario, falleres majors de les comissions de Sueca. El Perelló y Mareny de Barraquetes, donaren el tret d’eixida a l’exercici faller 2024. I convidaren a la ciutadania i visitants “a gaudir de les Falles, un reconeixement de la nostra terra i les nostres tradicions”.

Tant l’alcalde del Mareny com la persidenta de la Falla Sol i Taronjer ençalsaren les falles com a una festa inclusiva, que defensa la convivència i la germanor i destacaren com esta festa creix cada vegada més al Mareny de Barraquetes.

Per finalitzar, Lourdes Escrivà va animar a tots gaudir del bon ambient que aporta esta festa, ple de música, pólvora y germanor.