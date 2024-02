La Crida donarà este diumenge el tret d’eixida a les Falles 2024

Les Torres dels Serrans: Escenari Majestuós per a Donar la Benvinguda a les Falles 2024

Innovació i Tradició: Novetats i Protocol a la Crida de les Falles 2024

Les Torres dels Serrans es vestiran de gala el pròxim diumenge, 25 de febrer per a rebre les Falles 2024 Les màximes representants de la festa fallera, Marina García i María Estela Arlandis. Convidaran a tot el món en La Crida a vindre i gaudir de la nostra festa, les Falles.

L’esdeveniment començarà al voltant de les 19:35 hores, amb un espectacle previ, mentre que els discursos s’esperen per a les 20:00 hores. Com és costum, l’alcaldessa de la ciutat, María José Catalá, serà qui inicie la part protocol·lària de l’esdevenimen. Amb unes paraules i l’entrega de les claus de la ciutat a les màximes representants de la festa, les falleres majors de València. Marina i María Estela agafaran el relleu i es dirigiran a tot el món faller per a convidar-los a viure les Falles 2024.

La circulació del trànsit rodat es tancarà a partir de les 17:00 hores

Quant al dispositiu, la circulació del trànsit rodat es tancarà a partir de les 17:00 hores. Existiran diversos controls d’accés, ja que no està permesa l‘entrada de begudes alcohòliques ni tampoc d’artefactes pirotècnics. Per això, des de la Junta Central Fallera s’ha demanat la col·laboració de totes les comissions perquè l’acte es puga desenvolupar amb normalitat i en un ambient festiu però segur.

Entre les novetats d’enguany, s’amplia l’escenari principal i la Banda Municipal es col·locarà a la part davantera de les Torres dels Serrans. A més, s’ha ampliat la sonorització de totes les zones allunyades de les Torres per així tractar que els discursos es senten molt millor. I no sols això, també es col·locaran dos pantalles més en el mateix Pont dels Serrans i les dos que ja estaven en anys anteriors canviaran d’ubicació perquè més gent puga visualitzar el que succeirà a les Torres. Amb tot açò, s’espera una millora de l’acte, tant en el seu funcionament general com del moment dels discursos.