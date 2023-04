La Cultura, protagonista aquest mes de maig a Alcàsser

Alcàsser compta, aquest mes de maig, amb una completa programació cultural apta per a tots els públics i gustos

La Cultura torna a ser la protagonista, aquest mes de maig, a Alcàsser gràcies a una completa programació que abastarà diferents àmbits. Com la literatura, l’esport, la música, el cinema o el circ. En definitiva, activitats i espectacles per a totes les edats i gustos.

Així, la programació cultural d’Alcàsser arrancarà aquest dissabte, 29 d’abril, a les 10.00 hores. Amb una excursió a València pels principals escenaris de la novel·la ‘La llama de la sabiduría’ de Juan Fco. Ferrándiz, autor que va visitar Alcàsser dins de la campanya ‘Llegim als pobles 2022’. L’entrada serà lliure, però hi haurà places limitades. D’aquesta manera, serà necessari realitzar la reserva de places per a l’autobús a la biblioteca.

Competició de Skate Boarding

El següent dissabte, 6 de maig, la pista de Skate del poliesportiu municipal acollirà, a partir de les 10.00 h, la competició de Skate Boarding. Mentre que a les 20.30 hores, el Centre Cultural serà l’escenari del concert ‘Simetries’ de David Cases Sextet. Una fusió entre el digital i l’analògic mitjançant la mescla de la música electrònica i el jazz.

L’endemà, 7 de maig, a les 19.00 h, es projectarà, en el Centre Cultural, la pel·lícula ‘M’esperaràs?’ per a públic adult.

La programació cultural continuarà el divendres, 12 de maig, a l’auditori Artal de Foces amb el projecte de la Conselleria d’Educació ‘L’escola canta’. Que comptarà amb la participació del CEIP Jaume I, CEIP 9 d’Octubre, Col·legi Santíssim Crist de la Fe, el Cor Infantil i la Banda de la Societat Musical Santa Cecília d’Alcàsser i el grup infantil del Taller Municipal de Teatre.

La cantata de l’edició 22-23 és ‘La missió de Robi’, una obra del compositor Marcel Ortega i l’escriptora Isabel Marín. L’acte començarà a les 18.00 h.

Ja finalment, el diumenge, 14 de maig, serà el torn de l’espectacle de circ familiar ‘Memphis, Rock & Circ’ de La Finestra Nou Circ en el Centre Cultural, a les 19.00 h. Aquest espectacle transportarà al públic assistent a un original bar de rock americà dels anys 50 on no faltarà la música en directe, malabars, acrobàcies i molt d’humor.

Concert de l’Orquestra Simfònica Esmar

I el diumenge, 21 de maig, a les 19.00 h, el concert de l’Orquestra Simfònica Esmar, dirigida per Cristòbal Soler posarà el fermall d’or a la programació amb la Simfonia núm. 5 de Tchaikovsky.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha convidat a la població a «participar d’aquesta programació cultural que acosta actuacions i espectacles de primer nivell a la ciutadania,. Amb l’objectiu d’apostar per una Cultura accessible».

De fet, com ha destacat Zamora, «l’èxit que ha collit la programació cultural el mes d’abril és un clar exemple de la qualitat dels espectacles. Així, en el tercer cap de setmana d’abril, s’han esgotat les entrades tant en la representació teatral d’El Lazarillo de Tormes’ amb Rafael Álvarez el Brujo, com en el concert ‘Pagagnini’ coproduït per Yllana i Ara Malikian».