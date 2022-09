L’Ajuntament de Torrent, a través de la delegació de Joventut, ha llançat la convocatòria per als concursos TorrentJove en les categories de fotografia, il·lustració i microrelats.

El concurs de fotografia TorrentJove celebrarà la seua 18a edició, aquesta vegada centrada en la biodiversitat. Es podrà enviar imatges que mostren el comportament dels animals a través de retrats o escenes d’acció, reflectint amb fidelitat les situacions naturals i de l’entorn. És per això que hi haurà dues modalitats, les d’animals en el seu hàbitat natural i les que capten la seua relació amb l’ésser humà en el medi rural o urbà. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 8 d’octubre i s’estableixen els següents premis:

Primer premi: 700 euros.

Segon premi: 600 euros.

Premi a la millor col·lecció: 1.100 euros.

Premi a la millor fotografia d’autor/a local: 600 euros

Els concursos de microrelats i il·lustració, per part seua, celebren enguany la seua 2a edició i tenen com a data límit de presentació el 29 d’octubre. En el 2n Concurs de microrelats poden participar joves de 12 a 25 anys i els textos han d’estar inspirats en dos murals d’edificis de Torrent proposats per l’organització.

El 2n Concurs d’il·lustració TorrentJove, per part seua, proposa la creació de dissenys amb tècnica lliure a partir de la Declaració Universal dels Drets de l’Animal. Tant el concurs d’il·lustració com el de microrelats repartiran dos premis de 250 euros, un per votació popular i un altre triat per un jurat.

La informació sobre com participar i les bases dels respectius concursos es poden consultar en la pàgina web de CIJ Torrent: torrentjove.com.