Els horts consten de 25 parcel·les de cultiu de dimensions variables. Amb una superfície total de 3.000 metres quadrats i una zona d’estada amb taules de jardineria i bancs

Es tracta d’uns nous horts de referència de la ciutat de València

La delegació de Parcs i Jardins, dirigida pel regidor Juanma Badenas, presenta el projecte d’horts urbans d’Orriols a les associacions veïnals del barri. Uns nous horts urbans de referència de la ciutat de València. La parcel·la on es desenvoluparan les actuacions està situada annexa a l’Avinguda Alfauir, zona que es troba sense urbanitzar i manca d’ús específic.

D’acord amb el regidor titular, Juanma Badenas, “és una demanda que des de fa alguns anys tenien els veïns d’este barri de València. Ara podran gaudir d’un espai urbà per a realitzar l’exercici de l’agricultura. Una activitat que secundem perquè considerem que forma part de la tradició i de la cultura valenciana.

D’altra banda, hem aprofitat també la reunió per a escoltar les queixes, les reclamacions i suggeriments que els veïns demanden. Des de fa ja molt temps relacionats amb la seguretat en el barri. Volem continuar millorant les dotacions i els servicis de cadascun dels barris de València, especialment des de la delegació de Parcs i Jardins”.

Els horts urbans consten de 25 parcel·les de cultiu de dimensions variables, amb una superfície total de 3.000 metres quadrats i una zona d’estada amb taules de jardineria i bancs.

Es tracta d’horts regulats per l’ordenança municipal d’horts urbans que seran autogestionats per una o més associacions del barri i tutelats per l’Ajuntament de València.

Posteriorment, seran cedits als veïns que mostren interés en la seua explotació per a l’autoconsum sense ànim de lucre en un temps delimitat. Els horts estaran connectats amb la xarxa d’aigua de baixa pressió de la ciutat (aigua no potable). Del qual s’espera un bon ús del recurs per part dels veïns.

El projecte de creació d’horts urbans d’Orriols respon a una demanda ciutadana que s’ha expressat en una iniciativa pilot promoguda per veïns del barri (Orriols Conviu).

El projecte inclou l’execució d’una edificació de 60 metres quadrats per al seu ús com a lavabos/vestuari i magatzem. Es generen dos espais diferenciats amb accessos independents, un destinat a la zona de lavabos i vestuari i un altre a zona de magatzem.

La parcel·la dels horts urbans projectada es delimitarà amb un clos i dos accessos, un per a vianants i un altre per a vehicles d’emergència i manteniment.

El pressupost total de licitació ascendeix a 394.214 euros i el termini d’execució de les obres està previst en sis mesos, que es preveu concloure en la primavera pròxima.

L’execució d’esta obra compta amb finançament europeu Next Generation a través de la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Transició Ecològica.