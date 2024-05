Pot sol·licitar-se fins a les 15.00hs del 6 de juny directament a través Creu Roja, dels centres hospitalaris en cas d’ingrés i ajuntaments que contactaran amb l’ONG



Creu Roja donarà màxima cobertura en la Comunitat Valenciana a través de les seues 56 assemblees locals, més de mig centenar de vehicles i 100 persones voluntàries



La delegada del Govern i el president autonòmic de Creu Roja han presentat aquest servei

La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana en coordinació amb Creu Roja ha posat en marxa el servei de transport durant la jornada electoral del diumenge, 9 de juny, per a facilitar el dret a vot a les persones de mobilitat reduïda. La delegada del Govern, Pilar Bernabé, al costat del president autonòmic de Creu Roja, Rafael Gandia, ha presentat aquest matí aquest servei que és totalment gratuït i que està orientat a la ciutadania que necessite aquest transport per raó d’edat, malaltia o per problemes de mobilitat.

Bernabé ha recordat que “el servei pot sol·licitar-se fins a les 15.00hs del pròxim dijous 6 de juny, bé a través del telèfon de Creu Roja, o bé a través del corresponent centre hospitalari de la xarxa pública, en el cas d’estar ingressat o dels ajuntaments que contactaran amb l’ONG”. La delegada ha destacat “la necessitat d’aquest servei que garanteix el trasllat als col·legis electorals per a aquelles persones que, per una qüestió d’edat o malaltia, no poden desplaçar-se pels seus propis mitjans”.

El telèfon únic per a sol·licitar el servei és el 965918610 (24hs de dilluns a divendres) o bé a través de l’email eleccionescv@cruzroja.es.

Durant la jornada electoral del 9 de juny (de 9 a 20 hores), els voluntaris i voluntàries de Creu Roja recolliran en el punt indicat a les persones que hagen sol·licitat el servei, ja siga des del seu centre hospitalari d’ingrés, residència o domicili; les traslladaran al seu col·legi electoral, i les portaran de tornada al punt de recollida.

Creu Roja donarà màxima cobertura al servei allí on es demande gràcies a la xarxa local d’assemblees amb què compta en la Comunitat Valenciana.

El president autonòmic de Creu Roja ha mostrat la seua “satisfacció per col·laborar amb Delegació del Govern en la posada en marxa d’aquest servei” Per a això, ha afegit, en la jornada del 9 de juny “Creu Roja mobilitzarà a un centenar de persones voluntàries i 56 vehicles de transport especial per a oferir el servei en 380 poblacions de la Comunitat Valenciana des de les 56 assemblees de Creu Roja. Tot això per a una estimació de 300 atencions de transport, d’acord amb anteriors convocatòries electorals