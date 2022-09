La delegada del Govern es reuneix amb els municipis de la Mancomunitat de l’Horta Sud per a analitzar el projecte de soterrament de les vies de tren

La Mancomunitat de l’Horta Sud i els municipis afectats aconsegueixen el compromís de la delegada del Govern d’obrir línies de diàleg amb el Ministeri de Transports per a reprendre el projecte del soterrament de les vies

Els municipis d’Alfafar, Benetússer, Catarroja, Sedaví i Silla juntament amb la Mancomunitat de l’Horta Sud s’han reunit aquest matí a la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé.

La Mancomunitat de l’Horta Sud, juntament amb els municipis afectats, han aconseguit aquest matí el compromís de la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé d’obrir línies de diàleg amb el Ministeri de Transports per a reprendre el projecte de soterrament de les vies del tren des de València fins a Silla.

El president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes, juntament amb representants dels municipis d’Alfafar, Benetússer, Catarroja, Sedaví i Silla s’han reunit aquest matí amb Bernabé per a fer-li arribar la necessitat d’una solució per a aquesta reivindicació històrica.

Els municipis i l’entitat supramunicipal reclamen que s’incloga a l’Horta Sud en el soterrament de la xarxa ferroviària de la capital. El motiu principal d’aquesta sol·licitud té com a focus el passe a nivell d’Alfafar, un dels més perillosos d’Espanya. En aquest sentit, durant la reunió s’ha parlat de possibles solucions més a curt termini per a eliminar aquest punt negre. A més, les vies divideixen les diferents poblacions afectant més de 100.000 habitants.

En l’últim ple de l’entitat comarcal els municipis de l’Horta Sud van tornar a acordar conjuminar esforços per a reivindicar el soterrament del traçat ferroviari d’Adif al seu pas pels municipis d’Albal, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví i Silla recolzant d’aquesta manera la iniciativa encapçalada per l’ajuntament d’Alfafar.

Per al president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes, la millor solució seria la de “crear un corredor verd sobre les vies que connecte tots els municipis de manera sostenible”. Així mateix, el president també ha destacat que l’important és “evitar que hi haja més accidents i que els municipis de l’Horta Sud no estiguen dividits per les vies”.

Respecte a la reunió, Cabanes ha agraït l’interés pel tema de la delegada del Govern i ha mostrat la seua predisposició a treballar des de la Mancomunitat en la cerca d’una solució al problema. “La Mancomunitat és l’organisme ideal per a canalitzar tota aquesta reivindicació, al marge de colors polítics ací tots els municipis remem en la mateixa direcció”, ha conclòs.