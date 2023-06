Tal i com ho va anunciar el president del govern, Pedro Sánchez, les pròximes eleccions generals estan previstes per al 23 de juliol. La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, s’ha desmarcat de la llista del Partit Socialista per a la propera cita electoral

Bernabé, en aquest cas, és la responsable de l’operatiu electoral per a la nova convocatoria

Per a la nova cita en les urnes, la delegada del govern es centra en les fites que ha aconseguit el govern de coalició en un temps i en uns moments complicats com la pandèmia i la guerra d’ucraïna. També afirma que en les eleccions del 23 de juliol hi participen dos espanyes

Un govern que, segons reivindica Bernabé, ha aprovat l’augment del salari mínim interprofessional. Situant-se en 1.080 euros mensuals, les pensions en un 8,5%, així com diferentes conquestes socials que han millorat la vida dels espanyols i valencians

Bernabé critica la crispació política que es respira, així com la maquinària de les mentides i de les faules. Amb l’avançament electoral que va anunciar Pedro Sánchez el 29 de maig, un dia després de les eleccions autonòmiques i municipals, el cap de l’executiu es juga una última carta per a poder guanyar i continuar al govern d’Espanya. Amb aquesta decisió s’espera mobilitzar a l’electorat d’esquerres