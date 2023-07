La Delegada de Govern, Pilar Bernabé, amb la seua intenció de donar visibilitat als pobles xicotets ha fet una parada a Alcàntera del Xúquer. Des del Govern d’Espanya s’han impulsat diverses polítiques per evitar el despoblament de les zones rurals. Així com mesures per actualitzar els pobles com, per exemple, la instal·lació de fibra òptica.

Des de l’Ajuntament d’Alcàntera del Xúquer, el tinent d’alcalde Antoni Benito, recalca la necessària ajuda de la Delegació del Govern. Puntualitza que les mesures ja realitzades i les que es tenen previstes ajudarà als pobles a que no se’ls vega coma ciutadans de segona categoria.

Bernabé ha destacat que la col·laboració i coordinació amb la Generalitat ha estat fonamental. Recalca que, amb aquestes mesures, hi ha més gent treballant que en tota la història d’Espanya, així com més dones treballadores que mai.