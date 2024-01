La delegada del Govern visita Sueca per a interessar-se pel projecte que convertirà la N332 en un bulevard 

Pilar Bernabé assenyala que les obres estaran acabades a la fi de 2025

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitat este matí Sueca per a oficialitzar el projecte d’humanització de la N332 que, segons ella mateixa ha confirmat, acabarà definitivament a la fi de 2025 amb este tram de carretera que dividix la ciutat en dos.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i els regidors Julián Sáez, Joan Carles Vázquez, Carmen Pérez, Noelia Benedito, Gema Navarro i Sari Sáez, han rebut a la representant del govern central en el saló de plens de l’Ajuntament on estaven exposats els diferents plànols del megaprojecte, finançat íntegrament pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, qui invertirà a la nostra ciutat al voltant de 4 milions d’euros a través d’una subvenció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha agraït la visita de la delegada del Govern i s’ha mostrat molt satisfet en comprovar com esta vella reivindicació de convertir un punt negre en un nou espai urbà del municipi, està cada vegada més prop d’aconseguir-se. “Actes com este són molt importants perquè el tema de la Nacional ha suposat, des de fa molt temps, una barrera psicològica que dividia la nostra ciutat, alhora que un punt negre en el qual es produïen molts accidents.

Amb la licitació ja anunciada pel Ministeri amb fons europeus, cada vegada queda menys perquè puguem gaudir d’esta nova avinguda integrada en el municipi. Per tant, hui és un dia per a felicitar-nos per l’aconseguit, després d’un intens treball realitzat en els últims anys d’insistència en les institucions superiors, als responsables i els tècnics de les quals, anteriors i actuals, vull agrair-los el seu interés i suport”.

Per la seua part, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, s’ha referit a este acte com el dia en què s’escriu una crònica de l’èxit de dos administracions que han treballat juntes i de valent. “Vull donar l’enhorabona a l’alcalde de Sueca perquè, gràcies al seu treball, al seu esforç i a la coordinació amb el govern d’Espanya, és una realitat ja la transformació d’esta nacional en un bulevard integrat a la ciutat, a través d’una humanització que posarà a la disposició de la ciutadania de Sueca carrils bici, més zones verdes i majors espais de convivència”.

Bernabé ha remarcat que eixa ha sigut sempre la màxima que s’ha seguit des del Ministeri amb este projecte, i ha explicat que els terminis s’estan complint i que en l’últim trimestre d’este any començaran les obres. Finalment ha volgut reiterar, en nom del govern d’Espanya, el seu compromís amb la ciutat de Sueca.