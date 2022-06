La desocupació descendeix a la comarca de l’Horta Sud en 7.402 persones en l’últim any i se situa en nivells prepandèmia

La xifra d’afiliats a la Seguretat Social a la comarca se situa en 166.862 persones, quasi 9.000 més que abans de la pandèmia.

La desocupació descendeix a la comarca de l’Horta Sud en 7.402 persones en l’últim any situant la xifra de l’atur en nivells anteriors a la pandèmia. Per part seua, segons marquen les dades oferides pel portal oficial ARGOS i recopilats per la Mancomunitat de l’Horta Sud, la xifra d’afiliats a la Seguretat Social se situa en 166.862, 8.932 més que en 2019.



Al maig de 2021, 43.906 persones estaven inscrites a la comarca com a demandants d’ocupació. Un any després, aquesta xifra descendeix fins a les 36.504 persones. Una important baixada que suposa en termes percentuals un descens de prop del 17% en aquest període.



La xifra d’afiliats a la Seguretat Social a l’Horta Sud també ha mostrat un bon comportament ja que, fins a març de 2022, la xifra s’ha incrementat en unes 7.000 persones respecte a 2021 i fins a quasi 9.000 si la comparem amb la xifra d’abans de la irrupció de pandèmia. La dada suposa a més que la comarca de l’Horta Sud aporta el 16% del total de les afiliacions a la Seguretat Social de la província de València i el 8% de la Comunitat Valenciana.



Amb tot, la taxa d’atur registrat a la comarca es redueix en 2,45 punts en l’últim any, passant d’una taxa del 13.87% al maig de 2021 al 11,42% al maig de 2022. A més, en l’últim mes es van signar 11.701 contractes a l’Horta Sud, la majoria, quasi dues de cada tres, en el sector serveis.



Per a la presidenta de la comissió mixta que dirigeix el Pacte Territorial per l’Ocupació de la Mancomunitat de l’Horta Sud Lorena Silvent la dada és sens dubte “molt positiu i confirma la recuperació de l’economia de la comarca”. “Les dades són una gran notícia i ens reafirmen en les accions de foment de l’ocupació que estem duent a terme a l’Horta Sud”, ha assenyalat.



Per part seua, el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud José Francisco Cabanes ha destacat la importància en els bons resultats de “les polítiques d’ocupació dutes a terme al llarg d’aquests anys tenint per mitjà una llarga pandèmia”. A més ha afegit, com a aspectes que han afectat la millora de l’ocupació a la comarca, “la pujada del SMI, l’augment de contractes indefinits que aporta estabilitat laboral a les persones i els tallers d’ocupació portats avant amb Labora i els ajuntaments”.