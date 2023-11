La Diputació de València s’ha compromés a ajudar a Carcaixent a resoldre la manca d’espai per a les representacions culturals.

La vicepresidenta primera Natàlia Enguix s’ha reunit amb l’alcaldessa Carolina Almiñana, que l’ha traslladat la necessitat de disposar d’un nou espai per acollir la intensa activitat cultural del municipi

Actualment Carcaixent només disposa d’un espai per albergar la intensa i variada activitat cultural del municipi com les representacions del Grup de Teatre Amateur Àgora, la banda simfònica de Carcaixent, el grup de balls tradicionals Les Folies, les tretze comissions falleres i la resta d’associacions i col·lectius