L’àrea de Cooperació que dirigix la vicepresidenta Natàlia Enguix fixa la nova data d’execució i justificació el 29 de març de 2024. Per a permetre al municipi acabar l’obra i rebre els 70.000 euros d’ajuda

Enguix destaca que es donaran “totes les facilitats als ajuntaments perquè acaben les obres finançades per la Diputació”. L’alcaldessa, Mentxu Balaguer, agraïx l’ajuda provincial en la seua aposta per l’esport

La Diputació de València ha ampliat tres mesos el termini d’execució i justificació de les noves pistes d’atletisme en la zona esportiva de Corbera, a la Ribera Baixa. Amb esta pròrroga decretada per l’àrea de Cooperació Municipal que dirigix la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix. “Donem resposta a la petició de l’ajuntament d’allargar el termini per a acabar el projecte. I no haver de renunciar a la subvenció de 70.000 euros que concedix la Diputació”, explica la responsable provincial.

Enguix destaca que, amb esta mena d’actuacions atenent les sol·licituds dels consistoris, “donarem totes les facilitats possibles. Dins del marc legal, perquè els municipis puguen executar els projectes que subvenciona la Diputació”. “Ho vam dir des del primer minut d’esta nova legislatura. Que tenim el repte d’ajudar als alcaldes i alcaldesses al fet que convertisquen en realitat els seus projectes i no hagen de renunciar a cap ajuda. Ja estem treballant per a complir-lo”, ha afegit la vicepresidenta primera.

En este sentit, “volem aplicar a tota la gestió la filosofia del nou Pla Obert d’Inversions. Que hem convertit en un programa quadriennal amb tres convocatòries obertes cada any. Perquè els ajuntaments presenten els seus projectes sense pressions. Aleshores evitar així els problemes que a vegades suposen els terminis d’execució i que poden comportar la renúncia a les subvencions”.

Aposta per l’esport

L’alcaldessa de Corbera, Mentxu Balaguer, ha destacat que l’actuació s’emmarca en “l’aposta decidida d’este ajuntament per l’esport. Per donar resposta a les peticions i necessitats dels nostres clubs esportius, que fan una gran faena tant amb els joves com amb persones majors”. Balaguer agraïx el finançament provincial per a una obra que posarà a la disposició dels usuaris una zona de llançament de pes i una altra de salts. “Estes pistes complementen la zona exterior dedicada al running i les instal·lacions d’un poliesportiu que hem anat ampliant i que actualment oferix la possibilitat de practicar multitud de disciplines”, afig l’alcaldessa.

L’Ajuntament de Corbera, que ha sol·licitat la pròrroga per a poder finalitzar unes obres “molt avançades”, aporta aproximadament la mitat del cost total dels treballs, que igual que en el seu moment el pavelló en el qual juga l’equip de futbol sala “responen a les reivindicacions d’uns clubs que donen vida al poble, com en este cas l’escola d’atletisme”.

L’ajuda per a les pistes d’atletisme de Corbera va ser aprovada per la Diputació en la Junta de Govern de juliol de 2023. La subvenció, amb càrrec a l’àrea de Cooperació Municipal, portava implícit un termini d’execució de 178 dies que finalitzava el 31 de desembre, i que ara s’amplia fins al 29 de març de 2024, seguint els requisits legals que permeten esta pròrroga per un termini que no supere la mitat del temps establit en primera instància, i sense causar perjudici a tercers.