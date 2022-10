La diputada de Benestar Social, Pilar Sarrión, s’ha reunit amb els responsables locals de les dos localitats de La Ribera per a abordar la gestió d’una ajuda directa que suma 2,5 milions d’euros en total

L’Ajuntament de Corbera aportarà els terrenys i el de Real un immoble alçat amb ajuda de la corporació provincial, que subvencionarà la redacció i construcció dels projectes

Diputació de València i els Ajuntaments de Corbera i Real continuen avançant en els projectes de construcció dels centres de majors en els municipis de la Ribera Baixa y la Ribera Alta. Per a dur-los a terme, la corporació provincial destinarà una ajuda directa de dos milions d’euros al consistori de Corbera, que cedirà els terrenys en els quals se situarà el nou centre. Per part seua, l’Ajuntament de Real, que ha oferit un immoble per al seu centre de majors, la primera fase del qual ha sigut finançada amb fons de la pròpia Diputació, rebrà una aportació directa de 500.000 euros per a finalitzar l’obra.

La diputada de Benestar Social, Pilar Sarrión, s’ha reunit en seu provincial amb la regidora de Serveis Socials de Corbera i diputada provincial, Mentxu Balaguer, que ha estat acompanyada pel regidor de Patrimoni, Jordi Xavier Vicedo; i amb l’alcalde de Real, Gerardo López, per a abordar el procediment tècnic de la subvenció concedida per la Diputació en el marc del Pla Convivint.

Els projectes de Corbera i Real són dos dels huit acordats este mateix mes amb la Generalitat com a ampliació al centenar de projectes inicialment aprovats a la província dins d’este programa d’infraestructures socials basat en la col·laboració institucional.

La col·laboració es traduïx en la implicació dels ajuntaments, que s’encarreguen d’aportar els terrenys; les diputacions, que subvencionen els projectes de construcció i l’execució dels centres de majors i residències de diversitat funcional; i la Generalitat, que en última instància equipa les instal·lacions construïdes i les dota del personal necessari per a la seua posada en marxa.

D’estos aspectes tècnics i dels temps del procés han parlat la diputada i els responsables locals de Corbera i Real. En concret, l’Ajuntament de Corbera contempla diferents terrenys municipals amb la viabilitat necessària per a alçar la nova residència de majors. Quant a Real, ja s’ha oferit un immoble de titularitat municipal en sòl urbà del qual ja s’ha realitzat la primera fase amb fons provincials.

Per part seua, Pilar Sarrión els ha explicat que l’ajuda de la corporació es transferirà en el moment en què el Consell publique l’aprovació definitiva del projecte en el DOGV, i que podrà destinar-se tant a la redacció com a la direcció d’obra i la construcció o, en el seu cas, finalització del centre. “La intenció de la Diputació és que els diners arriben enguany als ajuntaments perquè puguen iniciar la fase constructiva”, apunta la diputada.

Ampliació del Pla Convivint

Els 2,5 milions d’euros destinats a Corbera i Real per als seus centres de majors, un tipus de centre prioritari seguint el mapa de necessitats elaborat per la Conselleria de Polítiques Inclusives, formen part dels 17,5 milions d’euros que la Diputació de València ha invertit en l’ampliació del llistat de projectes aprovats inicialment en el Pla Convivint, en el qual participa al costat de la Generalitat.

El llistat de projectes aprovats per la Conselleria dins d’esta ampliació inclou una desena de municipis valencians. En el cas dels nous centres de dia i diversitat funcional de Gandia, Torrent i L’Eliana i els centres de majors que preveuen construir Albalat dels Sorells, Corbera, La Llosa de Ranes, Castelló de Rugat i Real, la Diputació transferirà les ajudes directament als ajuntaments després de la publicació en el DOGV, perquè estos puguen posar en marxa les obres sobre els solars o immobles municipals que han disposat.

Gandia i Torrent disposaran de quatre i tres milions respectivament per als seus centre de dia i diversitat funcional i Castelló de Rugat a la Vall d’Albaida; La Llosa de Ranes a la Costera; Albalat dels Sorells a l’Horta Nord; i L’Eliana al Camp de Túria tenen assignats dos milions d’euros de la corporació provincial per a portar avant els seus projectes.