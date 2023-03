La Diputació clou les Jornades Comarcals Porta a Porta a Meliana

Meliana ha acollit la sisena i última de les Jornades Comarcals Porta a Porta, que han recorregut les comarques valencianes fent parades a Alzira, Ròtova, Utiel, Xàtiva i Llíria

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha celebrat a Meliana la sisena i última de les Jornades Comarcals Porta a Porta. Adreçades a equips tècnics i de govern, amb l’objectiu de donar visibilitat als projectes existents i intercanviar experiències.

“Hem passat d’amagar el fem baix de l’estora a voler-lo gestionar. I des de l’àrea de Medi Ambient de la corporació provincial també estem aportant el nostre granet d’arena. En matèria de residus la nostra fulla de ruta ha sigut la diagnosi, l’acció i l’educació ambiental”. Ha explicat la vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó.

Plans Locals de Gestió de Residus de 127 municipis i de 9 mancomunitats

Amigó, acompanyada per l’alcalde de Meliana, Josep Riera, ha recordat en la presentació de la jornada que des de l’estratègia Reacciona s’han destinat 700.000 euros a la redacció de Plans Locals de Gestió de Residus de 127 municipis i de 9 mancomunitats. “A més, fins ara hem invertit prop de 2,5 milions d’euros per a impulsar les accions proposades en estos plans. És a dir, i açò és important, li donem una continuïtat als documents redactats i aprovats prèviament per les entitats locals”.

En la jornada han participat, a més de l’alcalde de Meliana, Josep Riera; Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer; José Arias, regidor d’Albal; Julio García, alcalde d’Alcàntera de Xúquer; Ester Revert i Josep Sempere, regidora i alcalde de Banyeres de Mariola respectivament; Sara Bort, gerent de l’EMTRE i David Salán, tècnic de l’Associació de Municipis per la Recollida Porta a Porta.

Amigó també ha ressaltat que els pobles disposen d’un servei d’educació ambiental des de les mancomunitats. Que en el cas dels municipis de l’Horta Nord en són tres educadores, mentre que a la mancomunitat de l’Horta Sud en són cinc. Igualment, l’Observatori en Ruta oferix tallers i xarrades sobre prevenció de residus i alimentació de temporada i de proximitat. Que fa activitats per a associacions veïnals, col·lectius, comissions falleres, així com a trobades, mercats o fires.

La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, ha remarcat que “apostem pel porta a porta perquè és el que oferix més garanties. En la majoria dels municipis valencians, per assolir eficaçment els rendiments de recollida selectiva exigits per les normatives i la seua qualitat. Sempre que hi haja seguiment i acompanyament. A més, a diferència d’altres sistemes, el porta a porta és un sistema viu que es pot anar adaptant i reajustant a les necessitats de la ciutadania”.