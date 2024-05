La Diputació de València celebra amb entusiasme el Dia d’Europa, commemorant el 74é aniversari de la ‘Declaració de Schuman’, considerada el naixement de la Unió Europea.

L’ens provincial destaca el seu compromís amb els valors europeus i la importància de la cooperació entre els municipis, que fan possible avançar cap a una administració més eficient i humana.

La vicepresidenta segona de la Diputació, Reme Mazzolari, ha subratllat la tasca conjunta dels 266 municipis i les tres entitats menors per donar solucions a les inquietuds i necessitats de la ciutadania. A més, ha destacat el paper de la cooperació i la coordinació amb els ajuntaments per equiparar-se amb altres municipis de la UE i aconseguir un futur més pròsper.

Per la seua banda, Juan Ramón Adsuara, diputat de Fons Europeus, advoca per incrementar la comunicació entre els països membres de la UE, ja que compartir coneixements i experiències és clau per afrontar els reptes futurs. Així mateix, el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes, ha reiterat el compromís amb els valors europeus i ha destacat la importància de la unitat, la diversitat i la solidaritat europees.

Els actes commemoratius organitzats per la Diputació amb motiu del Dia d’Europa han començat per la lectura d’un manifest a càrrec dels Instituts de Secundària Salvador Gadea (Aldaia) i Marxadella (Torrent). Tot seguit, una representació de l’alumnat de la Secció IES Conselleria de València ha interpretat l’himne de la UE, l’Oda a l’Alegria.

La programació de la Diputació ha inclòs una taula de debat sota el títol “Europa: passat, present i futur”. De manera paral·lela, en els exteriors de la Plaça Manises de València s’han instal·lat carpes en les quals l’alumnat de les escoles que han participat als actes com a embaixadores del Parlament Europeu han informat els visitants del significat del Dia d’Europa i els avantatges de pertànyer a esta entitat supranacional.